TP HCM: Công ty Tấn Cường trúng gói xây lắp hơn 5,3 tỷ đồng

Ban QLDA ĐTXD phường Bình Đông TP HCM duyệt Công ty Tấn Cường trúng gói thầu xây lắp hơn 5,3 tỷ đồng khi là nhà thầu duy nhất tham dự, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,40%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường vào Trường mầm non Thỏ Ngọc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông làm chủ đầu tư ghi nhận 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và được công nhận trúng thầu. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt khoảng 21,34 triệu đồng.

Một nhà thầu tham dự và trúng thầu

Gói thầu Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2600379642 - 02) thuộc dự án Nâng cấp đường vào Trường mầm non Thỏ Ngọc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-BQLDA ngày 15/07/2026 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 186/QĐ-BQLDA ngày 21/07/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông Nguyễn Hồng Thuận ký.

E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 203/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026 và được điều chỉnh tại Quyết định số 215/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định. Giá gói thầu được phê duyệt là 5.324.242.466 đồng.

Theo Biên bản mở thầu qua mạng ngày 03/08/2026, tại thời điểm đóng thầu có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Cường. Doanh nghiệp tham dự độc lập với giá dự thầu 5.302.901.026 đồng, thời gian thực hiện dự kiến 180 ngày.

Ngày 14/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông Nguyễn Hồng Thuận ký Quyết định số 151/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Quyết định được ký số điện tử ngày 17/08/2026.

Theo kết quả được phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Cường trúng thầu với giá 5.302.901.026 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

So với giá gói thầu được duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 21.341.440 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,40%.

Nguồn: MSC

E-HSMT được điều chỉnh sau khi phát hành

Theo hồ sơ lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Hưng thực hiện tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT theo Hợp đồng số 60/2026/HĐTV-TH. Báo cáo đánh giá số 110/2026/BC-TH ngày 10/08/2026 do ông Nguyễn Văn Rin làm Tổ trưởng và ông Huỳnh Quyết Hận làm thành viên Tổ chuyên gia.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Báo cáo thẩm định số 93/BCTĐ-HPT ngày 14/08/2026.

Trong quá trình triển khai, hồ sơ thể hiện sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia phát hiện sơ suất trong quá trình nhập liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 28/07/2026, Tổ chuyên gia có Tờ trình số 69/2026/TTr đề nghị chủ đầu tư ban hành quyết định sửa đổi nội dung E-CDNT 5.1(c) Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu. Trên cơ sở đó, Quyết định số 215/QĐ-BQLDA được ban hành để điều chỉnh, chuẩn hóa thông tin liên quan đến đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, ngày 06/08/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông phát hành Công văn số 614/BQLDA qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, yêu cầu nhà thầu làm rõ một số nội dung trong hồ sơ.

Ngày 07/08/2026, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Cường có Công văn số 38/XDTMTC phản hồi, bổ sung tài liệu liên quan đến tính hợp lệ, năng lực, giải pháp kỹ thuật, việc huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Sau quá trình đánh giá, hồ sơ của nhà thầu được xác định đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu có lịch sử tham gia nhiều gói thầu

Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Cường có mã định danh vn0309779871, trụ sở tại số 47/46 Đường Bình Thành, Phường Bình Tân, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Văn Khánh.

Theo dữ liệu được cung cấp, tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 34 gói thầu và trúng 20 gói, với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng tại TP HCM và một số địa phương lân cận.

Trao đổi về quy trình lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định liên quan tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ là tình huống đã được pháp luật về đấu thầu quy định cách thức xử lý.

Theo luật sư, trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mốc thời gian theo quy định, bên mời thầu có thể mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng cho rằng, việc đánh giá hiệu quả của một gói thầu cần căn cứ tổng thể vào quy trình lập dự toán, hồ sơ mời thầu, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và các điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Đối với gói thầu có giá được phê duyệt hơn 5,3 tỷ đồng, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 21.341.440 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 0,40%. Đây là những số liệu thể hiện trực tiếp trong kết quả lựa chọn nhà thầu và cần được đặt trong tổng thể các yếu tố của quá trình đầu tư, xây dựng và quản lý chi phí để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo luật sư, cần bảo đảm các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật; đồng thời chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong từng khâu của quá trình lựa chọn nhà thầu.