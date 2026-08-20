TP HCM: Công ty Tấn Cường trúng gói xây lắp hơn 5,3 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường vào Trường mầm non Thỏ Ngọc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông làm chủ đầu tư ghi nhận 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và được công nhận trúng thầu. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt khoảng 21,34 triệu đồng.
Một nhà thầu tham dự và trúng thầu
Gói thầu Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2600379642 - 02) thuộc dự án Nâng cấp đường vào Trường mầm non Thỏ Ngọc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-BQLDA ngày 15/07/2026 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 186/QĐ-BQLDA ngày 21/07/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông Nguyễn Hồng Thuận ký.
E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 203/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026 và được điều chỉnh tại Quyết định số 215/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026.
Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định. Giá gói thầu được phê duyệt là 5.324.242.466 đồng.
Theo Biên bản mở thầu qua mạng ngày 03/08/2026, tại thời điểm đóng thầu có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Cường. Doanh nghiệp tham dự độc lập với giá dự thầu 5.302.901.026 đồng, thời gian thực hiện dự kiến 180 ngày.
Ngày 14/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông Nguyễn Hồng Thuận ký Quyết định số 151/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Quyết định được ký số điện tử ngày 17/08/2026.
Theo kết quả được phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Cường trúng thầu với giá 5.302.901.026 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.
So với giá gói thầu được duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 21.341.440 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,40%.
E-HSMT được điều chỉnh sau khi phát hành
Theo hồ sơ lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Hưng thực hiện tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT theo Hợp đồng số 60/2026/HĐTV-TH. Báo cáo đánh giá số 110/2026/BC-TH ngày 10/08/2026 do ông Nguyễn Văn Rin làm Tổ trưởng và ông Huỳnh Quyết Hận làm thành viên Tổ chuyên gia.
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Báo cáo thẩm định số 93/BCTĐ-HPT ngày 14/08/2026.
Trong quá trình triển khai, hồ sơ thể hiện sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia phát hiện sơ suất trong quá trình nhập liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Ngày 28/07/2026, Tổ chuyên gia có Tờ trình số 69/2026/TTr đề nghị chủ đầu tư ban hành quyết định sửa đổi nội dung E-CDNT 5.1(c) Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu. Trên cơ sở đó, Quyết định số 215/QĐ-BQLDA được ban hành để điều chỉnh, chuẩn hóa thông tin liên quan đến đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Trong quá trình đánh giá E-HSDT, ngày 06/08/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông phát hành Công văn số 614/BQLDA qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, yêu cầu nhà thầu làm rõ một số nội dung trong hồ sơ.
Ngày 07/08/2026, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Cường có Công văn số 38/XDTMTC phản hồi, bổ sung tài liệu liên quan đến tính hợp lệ, năng lực, giải pháp kỹ thuật, việc huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Sau quá trình đánh giá, hồ sơ của nhà thầu được xác định đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ lựa chọn nhà thầu.
Nhà thầu có lịch sử tham gia nhiều gói thầu
Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Cường có mã định danh vn0309779871, trụ sở tại số 47/46 Đường Bình Thành, Phường Bình Tân, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Văn Khánh.
Theo dữ liệu được cung cấp, tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 34 gói thầu và trúng 20 gói, với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng tại TP HCM và một số địa phương lân cận.
Trao đổi về quy trình lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định liên quan tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ là tình huống đã được pháp luật về đấu thầu quy định cách thức xử lý.
Theo luật sư, trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mốc thời gian theo quy định, bên mời thầu có thể mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu.
Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng cho rằng, việc đánh giá hiệu quả của một gói thầu cần căn cứ tổng thể vào quy trình lập dự toán, hồ sơ mời thầu, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và các điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Đối với gói thầu có giá được phê duyệt hơn 5,3 tỷ đồng, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 21.341.440 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 0,40%. Đây là những số liệu thể hiện trực tiếp trong kết quả lựa chọn nhà thầu và cần được đặt trong tổng thể các yếu tố của quá trình đầu tư, xây dựng và quản lý chi phí để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo luật sư, cần bảo đảm các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật; đồng thời chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong từng khâu của quá trình lựa chọn nhà thầu.
BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG
Công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án hạ tầng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh bởi hệ thống quy định pháp luật chặt chẽ, hướng đến 05 mục tiêu cốt lõi quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
- Nguyên tắc cạnh tranh và quy chuẩn hồ sơ mời thầu: Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tuyệt đối không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Bám sát khoản 4 Điều 44 Luật này và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, các tiêu chuẩn đánh giá vi phạm quy định hạn chế cạnh tranh bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và loại bỏ nhà thầu. Các hành vi thông thầu, dàn xếp hoặc can thiệp trái pháp luật làm sai lệch kết quả đấu thầu là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu.
- Quy trình làm rõ hồ sơ dự thầu: Căn cứ các Điều 28, Điều 29, Điều 30 và Điều 98 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trong E-HSMT đã phê duyệt. Trong trường hợp cần làm rõ các nội dung về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm hoặc đề xuất kỹ thuật, bên mời thầu thực hiện trao đổi, yêu cầu nhà thầu làm rõ trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) theo đúng quy trình quy định tại Điều 30 Nghị định này, bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu và không làm thay đổi giá dự thầu đã nộp.
- Trách nhiệm của chủ đầu tư và nâng cao hiệu quả nguồn vốn: Căn cứ Điều 78 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và bảo đảm chất lượng công trình hoàn thành. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, người đứng đầu cơ quan chủ quản và chủ đầu tư có nghĩa vụ nâng cao trách nhiệm giải trình và vai trò kiểm soát thực địa. Cơ chế này nhằm kiểm soát chặt chẽ công tác lập dự toán, quản lý thực hiện hợp đồng theo Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn chất lượng thiết kế và tối ưu hóa hiệu quả tiết kiệm dôi dư cho tài chính công.