Bắc Cam Ranh: 3 gói thầu thoát nước hơn 5,5 tỷ đồng, tiết kiệm chưa 0,03%

UBND phường Bắc Cam Ranh chỉ định thầu Cty Xây dựng Phát triển Đô thị Mới thực hiện 3 gói thầu có tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng 0.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong năm 2026, UBND phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với 3 gói thầu thi công xây dựng hệ thống thoát nước, với tổng giá trị dự toán được phê duyệt là 5.502.512.000 đồng.

Cả 3 gói thầu đều được phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Đô thị Mới (MSDN: 4202049333), có trụ sở tại 193/10 Phạm Văn Đồng, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa, thực hiện.

Tổng giá trị chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu của 3 gói thầu là khoảng 1.524.000 đồng, tương ứng 0,03%.

Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Đô Thị Mới tại 193/10 Phạm Văn Đồng, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phóng viên.

Dữ liệu về thời điểm thương thảo hợp đồng

Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nạo vét và sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước, thoát lũ một số tuyến trên địa bàn phường, giá dự toán được phê duyệt là 1.827.224.000 đồng.

Ngày 9/4/2026, ông Nguyễn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh, ký Quyết định số 870/QĐ-UBND phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Đô thị Mới trúng thầu với giá 1.826.700.000 đồng, chênh lệch 524.000 đồng so với giá dự toán, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,028%.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Đô thị Mới được thành lập ngày 5/2/2026.

Hồ sơ gói thầu thể hiện biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa UBND phường Bắc Cam Ranh và doanh nghiệp được lập ngày 6/4/2026. Trong khi đó, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận tài khoản của nhà thầu được phê duyệt hoạt động hợp lệ ngày 7/4/2026.

Các mốc thời gian trên là những thông tin có thể được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trong quá trình rà soát hồ sơ và quy trình thực hiện gói thầu.

Cty Đô thị Mới được phê duyệt hoạt động hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 07/4/2026. Nhưng trước đó, ngày 06/4/2026 đã ký Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng với UBND phường Bắc Cam Ranh. Nguồn: MSC.

Một gói thầu có giá trúng thầu bằng giá dự toán

Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mương thoát lũ phường Cam Nghĩa và Cam Phúc Bắc cũ, các quyết định gồm phê duyệt dự án số 2190/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2191/QĐ-UBND và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2192/QĐ-UBND đều được ký ngày 30/6/2026.

Giá dự toán của gói thầu là 1.849.288.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Đô thị Mới được phê duyệt trúng thầu với giá 1.849.288.000 đồng, bằng giá dự toán.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải ngày 11/8/2026.

Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và lề đường giáp ranh Sư đoàn 377, giá dự toán là 1.826.000.000 đồng.

Theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 do ông Nguyễn Hoạt ký, Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Đô thị Mới được phê duyệt trúng thầu với giá 1.825.000.000 đồng, chênh lệch 1 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,054%.

Kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố ngày 2/7/2026 theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Gói thầu được phê duyệt Dự án đến Quyết định lựa chọn nhà thầu diễn ra thần tốc trong cùng một ngày 30/06/2026. Nguồn: MSC.

Ý kiến chuyên gia về quy định công khai và thương thảo giá

Trao đổi về các mốc thời gian trong hồ sơ, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc đối chiếu thời điểm thương thảo hợp đồng với thời điểm tài khoản nhà thầu được phê duyệt hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là nội dung cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ trên cơ sở toàn bộ hồ sơ liên quan.

Đối với thời điểm công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, luật sư cho biết việc đăng tải thông tin cần được đối chiếu với các quy định về công khai thông tin trong Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để xác định việc thực hiện có bảo đảm đúng thời hạn hay không.

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, theo điểm b khoản 3 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trong quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đàm phán, thương thảo nhằm hoàn thiện hợp đồng, trong đó có nội dung về giá.

Ông Vũ cũng cho biết quy định về mức tiết kiệm tối thiểu 5% chỉ áp dụng đối với một số trường hợp chỉ định thầu xây lắp theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đối với các gói thầu xây lắp chỉ định thầu theo hạn mức dưới 2 tỷ đồng, Công văn số 5557/BTC-QLĐTV hướng dẫn chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp.

Theo số liệu của 3 gói thầu tại phường Bắc Cam Ranh, mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu dao động từ 0 đồng đến 1 triệu đồng mỗi gói, với tổng mức tiết kiệm khoảng 1,524 triệu đồng trên tổng giá trị dự toán hơn 5,5 tỷ đồng.

Các số liệu và mốc thời gian nêu trên là những thông tin được tổng hợp từ hồ sơ và dữ liệu công khai. Việc đánh giá tính phù hợp của quy trình lựa chọn nhà thầu, thời điểm công khai kết quả và trách nhiệm của các bên liên quan thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.