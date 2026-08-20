TP HCM: Gói thầu Sửa chữa Trạm y tế hơn 9,6 tỷ tiết kiệm hơn 335 triệu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thành (TP HCM) Nguyễn Đăng Long đã ký ban hành Quyết định số 224/QĐ-BQLDA ngày 07/08/2026 (được ký số ngày 10/08/2026) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp (gói số 08) thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Trạm y tế, Điểm y tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thành. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Mỹ Nam với giá trúng thầu 9.261.118.672 đồng.

Chào hàng cạnh tranh qua mạng chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự

Gói thầu Xây lắp (gói số 08) có số Thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600373721- 00, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600197880 đăng tải ngày 03/07/2026, đã được phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-BQLDA ngày 30/06/2026 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 156/QĐ-BQLDA ngày 07/07/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thành.

Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được phê duyệt theo Quyết định số 186/QĐ-BQLDA ngày 20/07/2026 (ký số ngày 20/07/2026). Giá gói thầu được duyệt là 9.600.806.309 đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách TP HCM bố trí cho ngân sách phường sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian phát hành E-HSMT bắt đầu từ ngày 20/07/2026 đến thời điểm đóng, mở thầu lúc 09:00 ngày 29/07/2026.

Biên bản mở thầu ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu, duy nhất Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Mỹ Nam nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT). Giá dự thầu ban đầu của nhà thầu ghi trong đơn dự thầu là 9.597.014.168 đồng. Kèm theo đó, nhà thầu gửi thư giảm giá 3,5%, tương ứng giá trị giảm giá 335.895.495 đồng, đưa giá dự thầu sau giảm giá về mức 9.261.118.672 đồng.

Cơ sở pháp lý phê duyệt trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 3,54%

Đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tín Nghĩa (được chỉ định thầu theo Quyết định số 161/QĐ-BQLDA ngày 07/07/2026 của Ban QLDA ĐTXD phường Tân Thành), theo Báo cáo số 15/BC-TN ngày 03/08/2026. Do là nhà thầu duy nhất tham dự và vượt qua các bước đánh giá, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Mỹ Nam được kết luận đạt yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Trên cơ sở Tờ trình số 130/TTr-TCKHTH ngày 07/08/2026 của Phòng Tài chính - Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thành Nguyễn Đăng Long đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Mỹ Nam ở mức giá 9.261.118.672 đồng (loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu là 12 tháng).

Nguồn: MSC

So với giá gói thầu 9.600.806.309 đồng, giá trúng thầu giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 339.687.637 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 3,54%.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin đấu thầu, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Mỹ Nam (Mã số thuế: 3500828083; trụ sở chính sau sắp xếp địa giới hành chính đặt tại Số 1217 Đường 30/4, Phường Phước Thắng, TP HCM) do ông Nguyễn Đức Hoàng làm đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Doanh nghiệp được thành lập từ ngày 03/12/2007, đăng ký ngành nghề chính trong lĩnh vực xây lắp.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy tính đến tháng 8/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 94 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 73 gói thầu, trượt 19 gói thầu, 01 gói chưa có kết quả và 01 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả các gói tham gia với tư cách độc lập và liên danh) đạt 2.323.024.223.636 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập đạt 347.876.852.825 đồng và với vai trò liên danh đạt 1.975.147.370.811 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về giám sát thực hiện hợp đồng đầu tư công

Đánh giá dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng quy định tại khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, việc chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh qua mạng và được phê duyệt trúng thầu là tình huống xử lý được pháp luật cho phép Bên mời thầu mở thầu ngay để đánh giá mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Tuy nhiên, đối với một gói thầu đầu tư công có giá trị hơn 9,6 tỷ đồng phục vụ mục đích nâng cấp cơ sở y tế dân sinh nhưng chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư có trách nhiệm nâng cao trách nhiệm giải trình theo Điều 78 Luật Đấu thầu. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý thực hiện hợp đồng theo Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, tăng cường giám sát thực địa, nghiệm thu đúng khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật thực tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất của nguồn vốn ngân sách.