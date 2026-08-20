Gói thầu Trường Tiểu học Kim Đồng có 3 nhà thầu, tiết kiệm 0,20%

Phòng Kinh tế xã Ninh Điền phê duyệt cho Công ty Tân Lập Thành trúng gói thầu hơn 2,76 tỷ, tiết kiệm 0,20%, sau khi 2 đối thủ giá thấp bị loại vì lỗi kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Kim Đồng do Phòng Kinh tế xã Ninh Điền làm chủ đầu tư đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu. Kết quả cho thấy có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó 2 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá kỹ thuật. Nhà thầu còn lại được lựa chọn với giá trúng thầu 2.765.984.901 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 0,20%.

Gói thầu hơn 2,77 tỷ đồng, tiết kiệm 0,20%

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Kim Đồng có mã TBMT IB2600239746, phiên bản thay đổi 01, được Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 115/QĐ-PKT ngày 05/05/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 165/QĐ-PKT ngày 02/06/2026, do ông Nguyễn Minh Lý, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Điền, ký ban hành.

Giá gói thầu được phê duyệt là 2.771.476.728 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách xã, hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hợp đồng thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Theo Biên bản mở thầu ngày 22/06/2026, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Đến ngày 03/08/2026, ông Nguyễn Minh Lý, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Điền, ký Quyết định số 264/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định, Công ty TNHH Tân Lập Thành được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 2.765.984.901 đồng, đúng bằng giá dự thầu của doanh nghiệp.

So với giá gói thầu được phê duyệt 2.771.476.728 đồng, mức chênh lệch là 5.491.827 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,20%.

Nguồn: MSC

Hai hồ sơ giá thấp hơn không đạt đánh giá kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 26/BC-PĐ ngày 15/07/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phương Đông lập, hai nhà thầu còn lại không được tiếp tục đánh giá về tài chính do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Tổ chuyên gia gồm ông Võ Thanh Hùng làm Tổ trưởng cùng các thành viên Nguyễn Thành Nhu, Bùi Duy Tín.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Tín Toàn Phát có giá dự thầu 2.350.000.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 421.476.728 đồng và thấp hơn giá trúng thầu của Công ty TNHH Tân Lập Thành 415.984.901 đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá, hồ sơ của Tín Toàn Phát không đạt yêu cầu kỹ thuật do phần thuyết minh biện pháp thi công các hạng mục định vị, ván khuôn, bê tông, tô trát, bả sơn và chống thấm không viện dẫn cụ thể các tiêu chuẩn chuyên ngành. Phần thuyết minh công tác xây dẫn chiếu các tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 và TCVN 4085:2011, được báo cáo đánh giá xác định là đã hết hiệu lực. Nội dung này được đối chiếu với yêu cầu tại điểm 2.2 STT 2 Mục 3 Chương III Phần 1 của E-HSMT.

Đối với Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng An Phát, giá dự thầu ban đầu là 2.527.148.686,165 đồng. Nhà thầu kèm thư giảm giá 5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 2.400.791.251,8568 đồng, thấp hơn giá trúng thầu của Tân Lập Thành 365.193.649,1432 đồng.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, hồ sơ của An Phát không đạt yêu cầu kỹ thuật do chưa nêu thông số kỹ thuật chi tiết và quy chuẩn áp dụng đối với vật liệu, ngoại trừ một số vật liệu như gạch ống, gạch thẻ và kim thu sét. Hồ sơ cũng được đánh giá là chưa thuyết minh chi tiết trình tự thi công đối với hạng mục sửa chữa Khối 10 phòng học và Khối hành chính; đồng thời thiếu giải pháp an toàn giao thông nội bộ và biện pháp lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo, lưới bao che.

Như vậy, theo hồ sơ được công bố, hai nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong E-HSMT và không được tiếp tục đánh giá về tài chính. Công ty TNHH Tân Lập Thành là nhà thầu đáp ứng yêu cầu để được xem xét lựa chọn với mức giá 2.765.984.901 đồng.

Cần bảo đảm tiêu chí đấu thầu phù hợp và cạnh tranh

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, quy định hồ sơ mời thầu không được nêu những điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng.

Theo luật sư, khoản 4 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cũng đặt ra yêu cầu đối với việc xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, theo hướng không tạo rào cản đối với sự tham gia của nhà thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập cho rằng, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư và bên mời thầu cần bảo đảm các yêu cầu của E-HSMT phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Các yêu cầu này cũng được đặt trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Đối với gói thầu Trường Tiểu học Kim Đồng, hồ sơ cho thấy việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo các tiêu chí kỹ thuật đã nêu trong E-HSMT. Hai nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn không được đánh giá về tài chính do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo báo cáo của Tổ chuyên gia. Do đó, mức tiết kiệm của gói thầu được xác định trên cơ sở giá gói thầu và giá trúng thầu là 5.491.827 đồng, tương đương 0,20%.