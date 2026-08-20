Liên danh Tổng Hợp 85 - Thành Phát ICC trúng gói thầu 12,2 tỷ tại xã Hòa Ninh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/7/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Ninh (Lâm Đồng) - Phạm Huy Hùng đã ký Quyết định số 64/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn (LT9), xã Hoà Ninh. Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2600350819 - 00, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Mức tiết kiệm xấp xỉ 2,2% tại gói thầu đường LT9

Tại Quyết định số 64/QĐ-VP, giá gói thầu (dự toán phê duyệt) được xác định ở mức 12.542.736.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Tổng Hợp 85 và Công ty TNHH XD&TM Thành Phát ICC với giá trúng thầu 12.266.795.287 đồng. So với giá dự toán gói thầu, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 275.940.713 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,2%.

Quyết định số 64/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Mặc dù gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông này được tổ chức theo phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm mở rộng cơ hội tham gia cho các doanh nghiệp đủ năng lực, nhưng tại thời điểm đóng thầu ngày 22/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Công ty TNHH Tổng Hợp 85 và Công ty TNHH XD&TM Thành Phát ICC.

Trước đó, Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn (LT9) xã Hoà Ninh đã được Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định phê duyệt số 719/QĐ-SXD ngày 08/6/2026 với tổng mức đầu tư 15.000.000.000 đồng. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH TVTKXD Bảo Đạt; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH An Nhơn BD.

Năng lực nhà thầu

Phân tích lịch sử đấu thầu của từng thành viên trong liên danh cho thấy mối liên kết hợp tác và vị thế vững chắc của các doanh nghiệp này tại thị trường địa phương.

Công ty TNHH Tổng Hợp 85 (mã số thuế 5801494575) có trụ sở tại Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thống kê từ dữ liệu đấu thầu thể hiện doanh nghiệp này đã tham gia 22 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 14 gói và 8 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt khoảng 87.011.670.520 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập ghi nhận khoảng 9.305.845.491 đồng, còn lại khoảng 77.705.825.029 đồng đến từ các gói thầu trúng với vai trò liên danh. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu doanh nghiệp tham gia đều tập trung 100% trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Riêng tại Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Ninh, Công ty TNHH Tổng Hợp 85 đã tham gia 2 gói thầu và trúng cả 2 gói.

Thành viên thứ hai trong liên danh là Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC (mã số thuế 5801287427) địa chỉ trụ sở tại phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này có quy mô hoạt động rộng hơn khi đã tham gia 144 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng 90 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 382.620.005.736 đồng. Doanh nghiệp có quan hệ với 42 chủ đầu tư và 38 bên mời thầu, chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng.

Góc nhìn chuyên gia và quy định về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Bình luận về tình trạng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm mục tiêu thu hút tối đa nhà thầu tham gia, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Trường hợp gói thầu quy mô trên 12,5 tỷ đồng áp dụng đấu thầu rộng rãi nhưng duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,2% đặt ra yêu cầu Chủ đầu tư cần rà soát lại quá trình lập, thẩm định HSMT, bảo đảm HSMT không đưa ra các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã quán triệt sâu sắc việc tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và thực hiện giải pháp tiết kiệm triệt để trong đấu thầu các dự án đầu tư công.