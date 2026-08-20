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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Trường Thịnh Phát trúng liền 2 gói thầu sửa trường tại xã Xuân Hòa

Chỉ trong ngày 10/8/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa đã phê duyệt chỉ định 2 gói thầu xây lắp sửa chữa trường học cho Công ty Trường Thịnh Phát.

Đông Anh

Chỉ định thầu liền 2 gói thầu sửa chữa trường học tại xã Xuân Hòa

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/08/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa (TP Đồng Nai) - Trương Đình Quý đã ký 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát (Mã số thuế: 3604077385) thực hiện 2 gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất trường học trên địa bàn xã.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01 Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trường THCS Xuân Hoà (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-VP ngày 07/08/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa Trương Đình Quý ký), Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa - Trương Đình Quý đã ký Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 10/08/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát trúng thầu. Giá trúng thầu của gói thầu là 1.004.848.000 đồng, so với giá gói thầu 1.025.355.851 đồng. Mức giảm giá thông qua thương thảo hợp đồng là 20.507.851 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2% cho ngân sách nhà nước. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã.

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Quyết định số 90/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Cùng ngày 10/08/2026, tại Gói thầu số 01 Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trường tiểu học Xuân Hoà (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 83/QĐ-VP ngày 07/08/2026), Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa - Trương Đình Quý đã ký Quyết định số 91/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát. Giá trúng thầu ghi nhận ở mức 996.408.000 đồng, so với giá gói thầu 1.016.743.026 đồng. Mức tiết kiệm đạt 20.335.026 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%.

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Quyết định số 91/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Tổng giá trị 2 gói thầu sửa chữa trường học được Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa giao cho Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát trong cùng ngày 10/08/2026 là 2.001.256.000 đồng.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát được phê duyệt tài khoản ngày 06/05/2026. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 17, tổ 17, ấp Xuân Tâm 4, xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai.

Thống kê lịch sử hoạt động đấu thầu cho thấy, từ khi tham gia hệ thống đấu thầu đến nay, Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát đã tham gia và trúng 8/8 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 4.179.863.000 đồng. Đáng chú ý, toàn bộ 8 gói thầu doanh nghiệp trúng thầu đều thực hiện theo hình thức chỉ định thầu độc lập.

Khung pháp lý và góc nhìn chuyên gia về chỉ định thầu rút gọn

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Vì vậy, việc Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho 2 gói thầu xây lắp sửa chữa Trường THCS Xuân Hòa và Trường tiểu học Xuân Hòa là phù hợp với quy định về hạn mức gói thầu theo pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Đối với việc thương thảo giá và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách, điểm b Mục 1 Công văn 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Đối với các trường hợp chỉ định thầu, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc rà soát, bảo đảm nhà thầu được chỉ định thầu có đầy đủ năng lực tài chính, nhân sự và thiết bị để triển khai gói thầu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại địa phương.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#Chỉ định thầu sửa trường học xã Xuân Hòa #Quy trình phê duyệt hợp đồng xây dựng #Tiết kiệm ngân sách qua thương thảo #Pháp lý về hình thức chỉ định thầu #Năng lực và lịch sử trúng thầu của nhà thầu

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