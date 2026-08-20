Đồng Nai: Trường Thịnh Phát trúng liền 2 gói thầu sửa trường tại xã Xuân Hòa

Chỉ trong ngày 10/8/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa đã phê duyệt chỉ định 2 gói thầu xây lắp sửa chữa trường học cho Công ty Trường Thịnh Phát.

Chỉ định thầu liền 2 gói thầu sửa chữa trường học tại xã Xuân Hòa

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/08/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa (TP Đồng Nai) - Trương Đình Quý đã ký 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát (Mã số thuế: 3604077385) thực hiện 2 gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất trường học trên địa bàn xã.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01 Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trường THCS Xuân Hoà (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-VP ngày 07/08/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa Trương Đình Quý ký), Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa - Trương Đình Quý đã ký Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 10/08/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát trúng thầu. Giá trúng thầu của gói thầu là 1.004.848.000 đồng, so với giá gói thầu 1.025.355.851 đồng. Mức giảm giá thông qua thương thảo hợp đồng là 20.507.851 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2% cho ngân sách nhà nước. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã.

Quyết định số 90/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Cùng ngày 10/08/2026, tại Gói thầu số 01 Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trường tiểu học Xuân Hoà (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 83/QĐ-VP ngày 07/08/2026), Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa - Trương Đình Quý đã ký Quyết định số 91/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát. Giá trúng thầu ghi nhận ở mức 996.408.000 đồng, so với giá gói thầu 1.016.743.026 đồng. Mức tiết kiệm đạt 20.335.026 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%.

Quyết định số 91/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Tổng giá trị 2 gói thầu sửa chữa trường học được Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa giao cho Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát trong cùng ngày 10/08/2026 là 2.001.256.000 đồng.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát được phê duyệt tài khoản ngày 06/05/2026. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 17, tổ 17, ấp Xuân Tâm 4, xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai.

Thống kê lịch sử hoạt động đấu thầu cho thấy, từ khi tham gia hệ thống đấu thầu đến nay, Công ty TNHH TM DV Xây dựng Trường Thịnh Phát đã tham gia và trúng 8/8 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 4.179.863.000 đồng. Đáng chú ý, toàn bộ 8 gói thầu doanh nghiệp trúng thầu đều thực hiện theo hình thức chỉ định thầu độc lập.

Khung pháp lý và góc nhìn chuyên gia về chỉ định thầu rút gọn

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Vì vậy, việc Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Hòa áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho 2 gói thầu xây lắp sửa chữa Trường THCS Xuân Hòa và Trường tiểu học Xuân Hòa là phù hợp với quy định về hạn mức gói thầu theo pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Đối với việc thương thảo giá và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách, điểm b Mục 1 Công văn 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Đối với các trường hợp chỉ định thầu, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc rà soát, bảo đảm nhà thầu được chỉ định thầu có đầy đủ năng lực tài chính, nhân sự và thiết bị để triển khai gói thầu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại địa phương.