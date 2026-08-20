Thạnh An: 3 nhà thầu không đạt kỹ thuật, Tiến Quân trúng gói thầu 7,2 tỷ

Phòng Kinh tế xã Thạnh An phê duyệt gói thầu 7,2 tỷ cho Xây dựng Tiến Quân sau khi 3 đối thủ giảm giá sâu đồng loạt bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác lựa chọn nhà thầu tại dự án Đường Bờ Bao - Nông trường Cờ Đỏ trên địa bàn xã Thạnh An, Thành phố Cần Thơ vừa hoàn tất. Dự án do Phòng Kinh tế xã Thạnh An làm chủ đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu Thi công xây dựng có giá gói thầu được duyệt 7.218.528.448 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600191181, được phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-PKT ngày 24/06/2026 của Trưởng Phòng Kinh tế xã Thạnh An.

4 nhà thầu tham dự

Gói thầu Thi công xây dựng có mã TBMT IB2600359434, được phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng từ ngày 14/07/2026 và đóng, mở thầu lúc 14h01 ngày 23/07/2026, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-PKT ngày 14/07/2026 do ông Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thạnh An ký. Hồ sơ được lập bởi Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP theo Tờ trình số 30/TTr-TPP ngày 10/07/2026 và được thẩm định bởi Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng theo Báo cáo thẩm định số 13.7/BCTĐ ngày 13/07/2026. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Điền cũng tham gia theo Tờ trình số 30/TTr-PĐ ngày 14/07/2026.

Theo biên bản mở thầu điện tử, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân chào giá 6.455.718.926 đồng, áp dụng giảm giá 3,12%, giá sau giảm giá còn 6.254.300.495 đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng 726 chào giá 6.629.139.000 đồng, giảm giá 4%, còn 6.363.973.440 đồng.

Liên danh Xây dựng Đường Bờ Bao chào giá 7.218.526.531 đồng, giảm giá 11,3%, còn 6.402.833.032 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Lợi chào giá 7.233.472.731 đồng, giảm giá 8,7%, còn 6.604.160.603 đồng.

Nguồn: MSC

3 nhà thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 40/BCĐG.E-HSDT ngày 03/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP lập, cả 4 nhà thầu đều được đánh giá đạt yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá kỹ thuật, 3 nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Xây dựng 726, Liên danh Xây dựng Đường Bờ Bao và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Lợi được đánh giá không đạt ở tiêu chí liên quan đến thời gian bảo hành công trình.

Cụ thể, hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian bảo hành công trình phải “lớn hơn 12 tháng”. Trong hồ sơ dự thầu, cả 3 nhà thầu nói trên đều đề xuất và cam kết thời gian bảo hành là 12 tháng.

Theo báo cáo đánh giá, do thời gian bảo hành được đề xuất bằng 12 tháng, thay vì lớn hơn 12 tháng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, 3 nhà thầu này được đánh giá “Không Đạt” về yêu cầu kỹ thuật và không được chuyển sang bước đánh giá tài chính.

Sau bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân là nhà thầu duy nhất được tiếp tục đánh giá về tài chính.

Ngày 07/08/2026, ông Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thạnh An ký Quyết định số 361/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo quyết định, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân trúng gói thầu với giá 6.254.300.495 đồng.

So với giá gói thầu được duyệt 7.218.528.448 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 964.227.953 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 13,36%.

Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

Cần đối chiếu đầy đủ hồ sơ khi đánh giá yêu cầu bảo hành

Đối với yêu cầu về thời gian bảo hành, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu cần được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí đã được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu và phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo luật sư, trường hợp tiêu chí yêu cầu thời gian bảo hành được thể hiện là “lớn hơn 12 tháng”, nhà thầu cần đáp ứng đúng yêu cầu này khi lập hồ sơ dự thầu. Việc 3 nhà thầu cùng đề xuất thời gian bảo hành 12 tháng dẫn đến việc không đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu là nội dung cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ và quy trình đánh giá thực tế.

Luật sư cũng lưu ý, việc xem xét một tiêu chí trong hồ sơ mời thầu cần đặt trong tổng thể các quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tiêu chí được xây dựng rõ ràng, minh bạch, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu và quá trình đánh giá phải thống nhất với yêu cầu đã công bố.

Ở góc độ nghiệp vụ, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết yêu cầu về thời gian bảo hành là một trong những nội dung nhà thầu cần kiểm tra kỹ trước khi hoàn thiện hồ sơ dự thầu. Với trường hợp hồ sơ mời thầu quy định thời gian bảo hành “lớn hơn 12 tháng”, việc nhà thầu cam kết đúng 12 tháng có thể dẫn đến không đáp ứng yêu cầu nếu tiêu chí này được áp dụng đúng như nội dung đã công bố.

Việc 3 nhà thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật tại cùng một tiêu chí khiến chỉ còn một nhà thầu được tiếp tục đánh giá về tài chính. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ tính cạnh tranh và sự phù hợp của quá trình lựa chọn nhà thầu, cần căn cứ toàn bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, báo cáo đánh giá và các quyết định có liên quan.