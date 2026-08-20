Thành Sơn Bình Thuận trúng 4 gói thầu xây dựng tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Thành Sơn Bình Thuận liên tiếp trúng thầu tại Lâm Đồng với tổng giá trị hơn 58 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận (MSDN 3400954905), do ông Nguyễn Thái Châu là người đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại D2/21 Khu dân cư Bến Lội, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thống kê lịch sử đấu thầu tính đến đầu tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 96 gói thầu, trong đó trúng khoảng 53 gói, với tổng giá trị trúng thầu 404.734.491.793 đồng, bao gồm cả các gói thầu thực hiện theo hình thức liên danh.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 7/2026, Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận được công bố trúng 4 gói thầu thuộc các dự án giao thông, xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các gói thầu có giá trúng thấp hơn giá dự toán được duyệt từ khoảng 1,94% đến 3,10%.

4 gói thầu với giá trúng thấp hơn giá dự toán

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại Gói thầu số 5: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hòa Thắng, Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận được công bố trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập.

Dự án do UBND xã Hòa Thắng làm chủ đầu tư. Ngày 10/07/2026, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Quyết định số 902/QĐ-UBND. Giá gói thầu được xác định là 15.321.915.160 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận 3 nhà thầu tham dự. Đến ngày 30/07/2026, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý ký Quyết định số 966/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận trúng thầu với giá 14.846.935.794 đồng. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 474.979.366 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,10%.

Tại phường Phú Thủy, doanh nghiệp này tham gia với tư cách thành viên Liên danh S8-TS và được công bố trúng Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước, đường giao thông các tuyến hẻm trên địa bàn phường Phú Thủy.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt 10.294.652.819 đồng. Ngày 22/06/2026, với thời gian ký số ngày 29/06/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phú Thủy Lê Hoài Trung ký Quyết định số 40/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Liên danh S8-TS được công bố trúng thầu với giá 10.089.204.839 đồng, thấp hơn giá dự toán 205.447.980 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 2,00%. Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có Liên danh S8-TS nộp hồ sơ dự thầu.

Một gói thầu khác có quy mô lớn là Gói thầu số 08: Xây lắp toàn bộ công trình, bao gồm chi phí đảm bảo ATGT và dự phòng phí khối lượng phát sinh, thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo (nhựa hóa) các tuyến đường giao thông xã Phan Sơn.

Gói thầu do Phòng Kinh tế xã Phan Sơn làm chủ đầu tư. E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-PKT ngày 15/07/2026, với giá gói thầu điều chỉnh 17.799.063.315 đồng.

Ngày 27/07/2026, Trưởng Phòng Kinh tế xã Phan Sơn Mang Nhu ký Quyết định số 60/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận, với vai trò nhà thầu độc lập, được công bố trúng thầu với giá 17.366.732.120 đồng. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 432.331.195 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,43%.

Gói thầu thứ tư là Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình, bao gồm chi phí dự phòng, thuộc dự án Khối hành chính hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Mương Mán.

Dự án do Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm làm chủ đầu tư. E-HSMT được phê duyệt ngày 10/07/2026 theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND. Giá dự toán được duyệt của gói thầu là 16.096.193.572 đồng.

Ngày 31/07/2026, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm Nguyễn Minh Thi ký Quyết định số 1182/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Liên danh thi công trường THCS Mương Mán, gồm Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận, Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng A1 và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hừng Đông, được công bố trúng thầu với giá 15.783.467.527,08 đồng.

Giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 312.726.044,92 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,94%.

Một phần Quyết định số 1182/QĐ-UBND phê duyệt cho Liên danh thi công trường THCS Mương Mán trúng thầu với giá 15.783.467.527,08 đồng. Nguồn: MSC.

Các nhà thầu tham dự được đánh giá như thế nào?

Hồ sơ đấu thầu cho thấy cả 4 gói thầu trên đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy số lượng nhà thầu tham dự và lý do các hồ sơ không được lựa chọn khác nhau tại từng gói thầu.

Tại Gói thầu số 5 ở xã Hòa Thắng, ngoài Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận còn có Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Phú tham dự.

Theo hồ sơ đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ do bảo lãnh dự thầu không đáp ứng quy định về thời gian theo yêu cầu của E-HSMT. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Phú không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do biểu đồ tiến độ không thể hiện việc huy động nhân sự phục vụ an toàn giao thông, thiếu thép tròn đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 18mm trong biểu đồ huy động vật tư và thuyết minh kỹ thuật không thể hiện rõ các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu hồ sơ.

Tại Gói thầu số 08 ở xã Phan Sơn, Công ty TNHH Thi công Xây dựng Tâm Phát là nhà thầu tham dự cùng Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận. Theo kết quả đánh giá, Tâm Phát không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm do cam kết cấp tín dụng không đáp ứng giá trị tối thiểu theo yêu cầu của E-HSMT.

Đối với Gói thầu số 06 tại xã Hàm Kiệm, ngoài Liên danh thi công trường THCS Mương Mán còn có 2 liên danh khác tham dự. Theo hồ sơ đánh giá, cả hai liên danh đối thủ đều không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do thiếu thuyết minh về biện pháp kỹ thuật thi công hoàn trả mặt bằng và các yêu cầu liên quan đến vệ sinh lao động, môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, hồ sơ của LIÊN DANH GÓI THẦU SỐ 06 (mã định danh vn3400986199) được đánh giá có nội dung áp dụng Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đối với biện pháp quản lý chất lượng, trong khi theo dữ liệu được nêu trong hồ sơ, văn bản này đã được thay thế bởi Nghị định số 207/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2026.

Như vậy, theo kết quả công khai, các hồ sơ dự thầu không được lựa chọn tại từng gói thầu đều được đánh giá trên cơ sở các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm hoặc kỹ thuật được nêu trong E-HSMT. Việc các hồ sơ này không đáp ứng yêu cầu là nội dung thuộc quá trình đánh giá của bên mời thầu và chủ đầu tư.

Cần nhìn nhận kết quả đấu thầu trên cơ sở hồ sơ công khai

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, các quy định về lựa chọn nhà thầu hướng tới việc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo luật sư, trong trường hợp các nhà thầu tham dự không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm hoặc kỹ thuật thì việc không được lựa chọn cần được xem xét trên cơ sở các tiêu chí và hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt.

Đối với trường hợp chỉ còn một nhà thầu đáp ứng yêu cầu để được đánh giá ở bước tiếp theo, mức độ cạnh tranh về giá sẽ phụ thuộc vào số lượng hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của gói thầu. Do đó, việc đánh giá tính cạnh tranh của từng cuộc thầu cần căn cứ vào toàn bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, báo cáo đánh giá và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Từ các dữ liệu trên, 4 gói thầu có sự tham gia của Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận trong tháng 6 và tháng 7/2026 đều có giá trúng thấp hơn giá dự toán được duyệt. Tỷ lệ tiết kiệm được ghi nhận lần lượt khoảng 3,10%, 2,00%, 2,43% và 1,94%.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Sự bất thường trong hồ sơ thầu của nhà thầu Thành Sơn Bình Thuận và Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư.