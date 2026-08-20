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Bộ GD&ĐT đề xuất đưa tiếng Anh thành môn bắt buộc từ lớp 1

Dự thảo mới hướng tới thống nhất định hướng giáo dục, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và tăng cường chất lượng dạy học trong trường học.

Bình Nguyên

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ dư luận. Việc điều chỉnh lần này hướng tới mục tiêu thống nhất định hướng giáo dục trong bối cảnh mới, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời tăng cường chất lượng dạy học và bảo đảm sự bình đẳng giữa các ngoại ngữ. Điểm nổi bật trong dự thảo là sự điều chỉnh về cơ cấu môn học bắt buộc và tự chọn ở cấp tiểu học.

Ảnh minh họa/nguồn baochinhphu.vn

Dự thảo quy định các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (nếu chọn Tiếng Anh: ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5; nếu chọn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh: ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (nếu chọn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh: ở lớp 1, lớp 2).

Quy định mới này giúp các nhà trường bám sát định hướng hiện đại hóa giáo dục ngoại ngữ nhưng không gây xáo trộn tổ chức, tránh tạo ra tâm lý hiểu lầm rằng tiếng Anh là ngoại ngữ duy nhất được giảng dạy.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng định hướng rõ ràng việc phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn Ngoại ngữ, xây dựng lộ trình liên thông từ giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp dựa trên các khung tham chiếu trình độ chuẩn. Học sinh phổ thông bắt buộc phải hoàn tất một Ngoại ngữ 1 và có thể làm quen với ngôn ngữ thứ hai ngay từ cấp tiểu học. Từ lớp 6, các trường có thể chủ động mở rộng dạy học Ngoại ngữ 2 dưới hình thức môn học tự chọn, linh hoạt thời lượng và thời điểm kết thúc tùy theo nguyện vọng của người học cũng như điều kiện đáp ứng thực tế của từng cơ sở.

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