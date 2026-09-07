Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa giới thiệu phóng sự “Những điểm mới của giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2026-2027”, thông tin về 4 điểm mới nổi bật được triển khai trong năm học mới.

Theo đó, năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung vào các nội dung:

Thứ nhất, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, quan tâm phát triển cảm xúc xã hội (EQ), kỹ năng sống, thể chất, âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh.

Ảnh minh họa/nguồn fanpage tieuhocthachbana

Năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tạo ra bước ngoặt khi đặt trí tuệ cảm xúc (EQ), kỹ năng sống, thể chất, âm nhạc và mỹ thuật vào vị trí trung tâm của chương trình giáo dục toàn diện. Khả năng quản lý cảm xúc, sự thấu cảm, năng lực làm việc nhóm và giải quyết xung đột được tích hợp sâu rộng vào các hoạt động trải nghiệm, giờ sinh hoạt và cả các môn học chính khóa. Sự cân bằng về tâm lý giúp học sinh xây dựng sự tự tin và khả năng phục hồi trước áp lực – yếu tố cốt lõi của công dân thế kỷ 21. Cùng với đó, thể thao không còn dừng lại ở các bài tập điều kiện mà được nâng cấp thành hệ thống các câu lạc bộ đa dạng như bóng rổ, bơi lội, võ thuật hay cầu lông. Âm nhạc và mỹ thuật cũng được tiếp cận theo hướng khơi gợi cảm xúc và tư duy sáng tạo thay vì lý thuyết thuần túy, giúp học sinh tự do thể hiện bản thân và nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú. Sự kết hợp hài hòa giữa trí lực, thể lực và tâm hồn sẽ biến trường học thành nơi học sinh không chỉ thông minh hơn mà còn hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Thứ hai, thí điểm Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Lộ trình này tạo ra bước chuyển quan trọng từ "học Tiếng Anh" sang "học bằng Tiếng Anh", xây dựng một môi trường thẩm thấu ngôn ngữ tự nhiên ngay trong đời sống học đường. Tiếng Anh được đưa vào sử dụng trong giao tiếp hàng ngày tại nhà trường, các hoạt động ngoại khóa, hệ thống trực quan, và từng bước áp dụng tích hợp vào việc dạy các môn Khoa học, Toán học hay Công nghệ. Để đảm bảo tính khả thi, Hà Nội chủ động nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên, áp dụng các chuẩn đánh giá quốc tế và tăng cường sự hỗ trợ của công nghệ số, trợ lý ảo AI trong luyện âm và giao tiếp. Việc bình dân hóa ngôn ngữ giúp xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại, tạo tiền đề để học sinh Hà Nội tự tin bước ra thế giới và tiếp cận tri thức nhân loại một cách chủ động.

Thứ ba, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Theo đó, thực đơn bán trú được chuẩn hóa theo từng lứa tuổi, đảm bảo đầy đủ vi chất, giảm lượng đường và muối, tăng cường rau xanh và thực phẩm hữu cơ nhằm hướng tới sự phát triển tối ưu về chiều cao và thể lực cho học sinh. Điểm sáng đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm. Toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm từ nhà cung cấp đến bếp ăn nhà trường đều được số hóa, cho phép phụ huynh và cơ quan quản lý truy xuất nguồn gốc dễ dàng qua mã QR. Hệ thống phần mềm quản lý bán trú giúp tự động tính toán lượng calo, công khai thực đơn hàng ngày kèm hình ảnh thực tế tới cha mẹ học sinh, đồng thời hỗ trợ giám sát quy trình lưu mẫu thức ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm. Sự minh bạch này không chỉ bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn củng cố niềm tin vững chắc từ phía phụ huynh và xã hội.

Thứ tư, xây dựng môi trường văn hóa, học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại. Ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học bộ tài liệu nét đẹp văn hóa Hà Nội, cụ thể hóa thành các hành vi thực tế như văn hóa giao tiếp, ứng xử trên không gian mạng, văn hóa xếp hàng và tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Khái niệm "hiện đại" được định nghĩa là sở hữu tư duy mở, tinh thần sáng tạo, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng. Học sinh Hà Nội được định hướng trở thành những người trẻ biết giữ gìn nề nếp gia phong, trân trọng nét đẹp truyền thống của Tràng An nhưng luôn sẵn sàng tiếp thu các giá trị văn minh của nhân loại. Tất cả hòa quyện để tạo dựng nên những "Trường học hạnh phúc" – nơi học đường được kiến tạo từ tình yêu thương, sự tôn trọng và không có bạo lực.

Các nội dung trên được triển khai gắn với chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, thể hiện quyết tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong đổi mới giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm.

Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự đồng lòng của đội ngũ nhà giáo và sự đồng hành từ cộng đồng, ngành giáo dục Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa cam kết tạo dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, sẵn sàng đào tạo nên những công dân ưu tú gánh vác tương lai đất nước trong thời đại mới.