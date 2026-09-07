Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Những điểm mới của giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2026-2027

Năm học mới, Hà Nội tập trung phát triển cảm xúc, kỹ năng, ngôn ngữ, sức khỏe, văn hóa và công nghệ, xây dựng môi trường học tập nhân văn, hiện đại.

Bình Nguyên

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa giới thiệu phóng sự “Những điểm mới của giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2026-2027”, thông tin về 4 điểm mới nổi bật được triển khai trong năm học mới.

Theo đó, năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung vào các nội dung:

Thứ nhất, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, quan tâm phát triển cảm xúc xã hội (EQ), kỹ năng sống, thể chất, âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh.

Ảnh minh họa/nguồn fanpage tieuhocthachbana

Năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tạo ra bước ngoặt khi đặt trí tuệ cảm xúc (EQ), kỹ năng sống, thể chất, âm nhạc và mỹ thuật vào vị trí trung tâm của chương trình giáo dục toàn diện. Khả năng quản lý cảm xúc, sự thấu cảm, năng lực làm việc nhóm và giải quyết xung đột được tích hợp sâu rộng vào các hoạt động trải nghiệm, giờ sinh hoạt và cả các môn học chính khóa. Sự cân bằng về tâm lý giúp học sinh xây dựng sự tự tin và khả năng phục hồi trước áp lực – yếu tố cốt lõi của công dân thế kỷ 21. Cùng với đó, thể thao không còn dừng lại ở các bài tập điều kiện mà được nâng cấp thành hệ thống các câu lạc bộ đa dạng như bóng rổ, bơi lội, võ thuật hay cầu lông. Âm nhạc và mỹ thuật cũng được tiếp cận theo hướng khơi gợi cảm xúc và tư duy sáng tạo thay vì lý thuyết thuần túy, giúp học sinh tự do thể hiện bản thân và nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú. Sự kết hợp hài hòa giữa trí lực, thể lực và tâm hồn sẽ biến trường học thành nơi học sinh không chỉ thông minh hơn mà còn hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Thứ hai, thí điểm Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Lộ trình này tạo ra bước chuyển quan trọng từ "học Tiếng Anh" sang "học bằng Tiếng Anh", xây dựng một môi trường thẩm thấu ngôn ngữ tự nhiên ngay trong đời sống học đường. Tiếng Anh được đưa vào sử dụng trong giao tiếp hàng ngày tại nhà trường, các hoạt động ngoại khóa, hệ thống trực quan, và từng bước áp dụng tích hợp vào việc dạy các môn Khoa học, Toán học hay Công nghệ. Để đảm bảo tính khả thi, Hà Nội chủ động nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên, áp dụng các chuẩn đánh giá quốc tế và tăng cường sự hỗ trợ của công nghệ số, trợ lý ảo AI trong luyện âm và giao tiếp. Việc bình dân hóa ngôn ngữ giúp xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại, tạo tiền đề để học sinh Hà Nội tự tin bước ra thế giới và tiếp cận tri thức nhân loại một cách chủ động.

Thứ ba, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Theo đó, thực đơn bán trú được chuẩn hóa theo từng lứa tuổi, đảm bảo đầy đủ vi chất, giảm lượng đường và muối, tăng cường rau xanh và thực phẩm hữu cơ nhằm hướng tới sự phát triển tối ưu về chiều cao và thể lực cho học sinh. Điểm sáng đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm. Toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm từ nhà cung cấp đến bếp ăn nhà trường đều được số hóa, cho phép phụ huynh và cơ quan quản lý truy xuất nguồn gốc dễ dàng qua mã QR. Hệ thống phần mềm quản lý bán trú giúp tự động tính toán lượng calo, công khai thực đơn hàng ngày kèm hình ảnh thực tế tới cha mẹ học sinh, đồng thời hỗ trợ giám sát quy trình lưu mẫu thức ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm. Sự minh bạch này không chỉ bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn củng cố niềm tin vững chắc từ phía phụ huynh và xã hội.

Thứ tư, xây dựng môi trường văn hóa, học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại. Ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học bộ tài liệu nét đẹp văn hóa Hà Nội, cụ thể hóa thành các hành vi thực tế như văn hóa giao tiếp, ứng xử trên không gian mạng, văn hóa xếp hàng và tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Khái niệm "hiện đại" được định nghĩa là sở hữu tư duy mở, tinh thần sáng tạo, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng. Học sinh Hà Nội được định hướng trở thành những người trẻ biết giữ gìn nề nếp gia phong, trân trọng nét đẹp truyền thống của Tràng An nhưng luôn sẵn sàng tiếp thu các giá trị văn minh của nhân loại. Tất cả hòa quyện để tạo dựng nên những "Trường học hạnh phúc" – nơi học đường được kiến tạo từ tình yêu thương, sự tôn trọng và không có bạo lực.

Các nội dung trên được triển khai gắn với chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, thể hiện quyết tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong đổi mới giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm.

Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự đồng lòng của đội ngũ nhà giáo và sự đồng hành từ cộng đồng, ngành giáo dục Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa cam kết tạo dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, sẵn sàng đào tạo nên những công dân ưu tú gánh vác tương lai đất nước trong thời đại mới.

Mời độc giả xem video Học sinh cấp 2,3 chất lượng cao Hà Nội phải đạt chuẩn tiếng Anh ngang Đại học
#Giáo dục Hà Nội #năm học 2026-2027 #giáo dục toàn diện #ngôn ngữ thứ hai #chất lượng bữa ăn

Bài liên quan

Xã hội

Bộ GD&ĐT đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục được ban hành kèm Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 3/9/2026.

Năm học 2026 - 2027 có chủ đề xuyên suốt là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Đây là định hướng để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT và Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để hoàn thành mục tiêu này, toàn ngành giáo dục tập trung vào 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Đầu tiên là đổi mới mạnh mẽ quản trị giáo dục, chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện, lấy sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo và chất lượng nguồn nhân lực làm thước đo. Ngành sẽ triển khai nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia với hệ thống chỉ số theo dõi rõ ràng đến năm 2030, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực chất tại các điểm nóng.

Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội tưng bừng khai giảng năm học mới 2026-2027

Hòa chung không khí rộn rã của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các trường học tại Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027.

Hòa chung không khí Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5/9/2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông Hà Nội cùng học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc và được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Hà Nội, điểm cầu chính đặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; đại diện các sở, ban, ngành, các bậc cha mẹ học sinh, thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Xem chi tiết

Xã hội

Cả nước hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027

Sáng nay 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.

*8h30 hiệu trưởng các trường học phổ thông lên sân khâu tại các điểm trường thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới

1000030613.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới