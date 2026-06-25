Nhu cầu điện miền Bắc tăng đột biến trong nắng nóng gay gắt

Với tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan hiện nay, phụ tải hệ thống điện miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng cao, xấp xỉ 30.000 MW, vượt mức kỷ lục hồi cuối tháng 5.

Cụ thể, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), vào lúc 13h50 ngày 24/6, công suất tiêu thụ điện lớn nhất trên toàn quốc đạt khoảng 58.456 MW, cao hơn khoảng 350 MW so với mức đỉnh được ghi nhận vào cuối tháng 5. So với cùng kỳ năm trước, nhu cầu điện tại thời điểm cao nhất tăng khoảng 13,5%. Riêng tại miền Bắc, công suất tiêu thụ điện lớn nhất trong chiều 24/6 đạt 29.970 MW - tiệm cận mức kỷ lục từng thiết lập trước đó. Tuy nhiên, theo dự báo của NSMO, nhu cầu điện chưa dừng lại ở đó.

Ngành điện thông báo hạn chế sửa chữa, cắt điện theo kế hoạch vào đợt cao điểm nắng nóng. Ảnh minh họa: EVN

Khung giờ từ 21h đến 23h được đánh giá là thời điểm tiêu thụ điện cao nhất trong ngày khi nhu cầu làm mát của hộ gia đình và hoạt động sản xuất cùng tăng. Công suất phụ tải toàn miền Bắc có thể tiến sát mốc 31.000 MW, qua đó xác lập mức cao nhất kể từ đầu năm.

Áp lực tiêu thụ điện tăng nhanh diễn ra trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thực đo có thời điểm tiến gần 41 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận ngoài trời cao hơn đáng kể.

Nhu cầu điện tăng đột biến khiến một số hạng mục truyền tải tại miền Bắc vận hành ở mức tải cao, trong đó có các trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa, Thường Tín cùng một số trạm phân phối khu vực.

Dù vậy, theo NSMO, hệ thống điện quốc gia hiện vẫn được duy trì ổn định nhờ giải pháp huy động tối đa các nguồn điện hiện có, tăng khai thác thủy điện, bổ sung nguồn nhập khẩu và phối hợp đưa các nhà máy điện mới vận hành thử ở công suất cao trong các khung giờ cao điểm.

Trong bối cảnh nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài trong ngày 25/6, NSMO khuyến nghị người dân, doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Khách hàng cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, cài đặt điều hòa ở mức từ 26°C trở lên, hạn chế sử dụng hệ thống chiếu sáng, quảng cáo và trang trí ngoài trời trong giờ cao điểm buổi tối.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ tiêu dùng chủ động dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm. Đây không chỉ là giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống trong những thời điểm phụ tải tăng cao, tối ưu hóa chi phí huy động nguồn điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống dân sinh.