Nhóm nhạc H.A.T ra sao sau nhiều năm tan rã?

Giải trí

Nhóm nhạc H.A.T ra sao sau nhiều năm tan rã?

Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy, Ngô Quỳnh Anh có nhiều thay đổi trong cuộc sống sau khi nhóm H.A.T tan rã.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhóm H.A.T thành lập năm 2004, gồm các ca sĩ: Lương Bích Hữu (ngoài cùng bên phải), Thu Thủy (giữa) và Phạm Quỳnh Anh. Khi Thu Thủy rời nhóm, Ngô Quỳnh Anh gia nhập nhóm H.A.T. Ảnh: Tiền Phong.
Nhóm H.A.T có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Taxi, Yêu làm chi, Đành nói lời chia tay, Tuổi xì tin, Lời hứa cho tình yêu. Theo Dân Việt, tháng 10/2005, nhóm tan rã. Ảnh: Dân Việt.
Lương Bích Hữu hoạt động solo trong 20 năm qua. Nữ ca sĩ có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Dằm trong tim, Cô gái Trung Hoa, Giận nhau để yêu anh nhiều hơn, Gọi tên tôi bạn thân. Ảnh: FB Lương Bích Hữu.
Năm 2011, Lương Bích Hữu bị bỏng nặng ở cấp độ 2 ở chân phải. Nữ ca sĩ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật hơn một năm, sau đó trở lại với ca hát. Mới đây, Lương Bích Hữu nhận bằng cử nhân ngành sư phạm âm nhạc. Cô mong ước trở thành giảng viên từ lâu. Ảnh: FB Lương Bích Hữu.
Ngô Quỳnh Anh theo học ngành Marketing sau khi rời showbiz. Năm 2014, nữ ca sĩ lên xe hoa. Vợ chồng Ngô Quỳnh Anh làm chung ngành marketing, có một cậu con trai. Ảnh: FB Ngô Quỳnh Anh.
Ở tuổi 42, Ngô Quỳnh Anh được khen ngợi lão hóa ngược. FB Ngô Quỳnh Anh.
Thu Thủy hoạt động solo, được mệnh danh là nàng công chúa của Vpop từ năm 2007 - 2009. Nữ ca sĩ hiện tại tập trung kinh doanh. Ảnh: VTV.
Sau 1 lần đò, có một cậu con trai, Thu Thủy tái hôn với Kin Nguyễn. Ảnh: VOV.
Phạm Quỳnh Anh hoạt động solo sau khi H.A.T tan rã. Cô có nhiều bài hát được yêu thích như Không đau vì quá đau, Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng. Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn miệt mài chạy show, ra mắt sản phẩm âm nhạc. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh.
Phạm Quỳnh Anh có một cô con gái với bạn trai giấu mặt và hai cô con gái với chồng cũ. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh.
#nhóm H.A.T #Lương Bích Hữu #Phạm Quỳnh Anh #Thu Thủy #Ngô Quỳnh Anh

