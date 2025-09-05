Phạm Quỳnh Anh cảm ơn Bảo Anh, nói 4 lý do giữ im lặng về ồn ào trong 7 năm

Sau 7 năm, Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đồng loạt lên tiếng về những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Vào năm 2018, khi Phạm Quỳnh Anh ly hôn Quang Huy, Bảo Anh vướng một số tin đồn liên quan đến cặp đôi một thời này. Nhanh chóng, Bảo Anh lên tiếng.

Theo Vietnamnet, Bảo Anh đã gửi cho Phạm Quỳnh Anh ảnh chụp lại một bình luận của cư dân mạng tung tin đồn Bảo Anh phá vỡ hôn nhân của đàn chị. Khi xem được bình luận này, Phạm Quỳnh Anh đáp lại Bảo Anh: "Ở đâu ra thế? Đểu thế". Sau bài đăng của Bảo Anh trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh không phản hồi.

Phạm Quỳnh Anh - Bảo Anh (phải). Ảnh: FB Bảo Anh, Phạm Quỳnh Anh.

Đến sáng ngày 4/9, Bảo Anh được cho là nhắc đến Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm. Trên trang cá nhân, Bảo Anh viết: “Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị PQA (được cho là Phạm Quỳnh Anh) nên dừng lại ở đây.

Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị. Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình”.

Bài đăng của Bảo Anh. Ảnh chụp màn hình.

Khi Bảo Anh một lần nữa lên tiếng về những đồn đoán, Phạm Quỳnh Anh không còn giữ im lặng. Tối ngày 4/9, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đăng tải một status khá dài. Mở đầu, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến Bảo Anh đã lên tiếng.

Phạm Quỳnh Anh viết: "Chuyện hiểu lầm giữa chị và em đã xảy ra rất lâu nhưng hai chúng ta chưa lần nào có không gian ngồi xuống nói rõ với nhau để lại rất nhiều sự tổn thương cho cả hai…

Chị nghĩ em đã qua tuổi trưởng thành, cũng đã từng trải qua biến cố để nhận ra có lẽ trong câu chuyện này đến cuối cùng chúng ta đều là nạn nhân của sự dẫn dắt từ mạng xã hội”.

Tiếp đó, Phạm Quỳnh Anh cho biết, cô giữ im lặng trong 7 năm qua vì 4 lý do. Đầu tiên, cô cần phải sắp xếp lại cuộc sống của 3 mẹ con sau khi ly hôn. Phạm Quỳnh Anh không lên tiếng còn bởi cô muốn giữ lại sự bình yên cho các con.

Phạm Quỳnh Anh đưa ra lý do thứ 3: “Bình luận trên mạng xã hội đã đưa ra câu chuyện giữa BA (được cho là Bảo Anh) và anh QH (được cho là Quang Huy) chứ không phải là từ QA (Quỳnh Anh). QA có thể ngẩng cao đầu nói rằng mình không là người làm việc đó, không hiểu rõ cũng không liên quan đến việc đó.

Trước đó QA và anh QH đã ly thân. Khi không liên quan thì trách nhiệm giải thích không thể thuộc về QA, mà phải từ những người liên quan trực tiếp trong câu chuyện chứ? QA biết gì về chuyện đó mà lên tiếng?”.

Phạm Quỳnh Anh còn chia sẻ, cô bị tổn thương bởi lời nói từ những người thân trong gia đình của Bảo Anh. “Đã có nhiều lần muốn nói ra, nhưng mình rất hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị nên đã có thái độ mất bình tĩnh là điều tất nhiên… Vậy nên có lẽ mình chọn cách im lặng là tốt nhất”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Phạm Quỳnh Anh đăng tải ảnh chụp tin nhắn về cuộc hội thoại giữa cô và Bảo Anh vào năm 2017 để làm rõ thêm câu chuyện. Cuối cùng, nữ ca sĩ mong muốn chấm dứt tất cả những sự hiểu lầm.

Bài đăng của Phạm Quỳnh Anh.