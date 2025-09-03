Ba cô con gái của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

Các nhóc tì nhà ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Mới đây, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi lên tiếng bảo vệ ba cô con gái của mình.