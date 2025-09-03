Ba cô con gái của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

Hà Nội

Giải trí

Các nhóc tì nhà ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Mới đây, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi lên tiếng bảo vệ ba cô con gái của mình. 

Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh)
Mới đây, một số cư dân mạng có bình luận trái chiều về video ghi lại cảnh Tuệ Lâm và Tuệ An - hai con gái Phạm Quỳnh Anh ngồi hàng ghế đầu ở sự kiện có mẹ biểu diễn. Phía Phạm Quỳnh Anh lên tiếng.
Phạm Quỳnh Anh cho biết, các video không đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép, đã khiến các con của cô phải hứng chịu những lời công kích nặng nề.
Theo Phạm Quỳnh Anh, Tuệ Lâm - con gái đầu lòng của cô mới 13 tuổi, có phần bối rối nhưng vẫn cố gắng trả lời phỏng vấn bình thường để không ảnh hưởng đến mẹ.
Về Tuệ An - con gái thứ hai của Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ cho biết, con chỉ có một tật nhỏ về chớp mắt, không phải như những lời đồn đoán vô căn cứ trên mạng.
Con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh hiện tại có chiều cao nổi bật, thích nhảy.
Tuệ Lâm và Tuệ An đều có sở thích vẽ tranh.
Bé Tuệ An năm nay 8 tuổi, thích đọc sách.
Tuệ An luôn ân cần chăm sóc cô em gái Zoey.
Bé Zoey năm nay 3 tuổi, xinh xắn, đáng yêu.
Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, cô rất nghiêm khắc với các con về văn hóa ứng xử.
Nữ ca sĩ tiết lộ, cô thường đưa các con đi cùng trong show diễn nhân dịp nghỉ lễ để các con có kỷ niệm đẹp bên mẹ trên hành trình trưởng thành và thấy được sự lao động của mẹ.
