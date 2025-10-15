[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh ca hát từ năm 1997, lấn sân diễn xuất. Mới đây, nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc.
Tăng Thanh Hà, Trang Pháp...gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Băng Di - Justin Chiêm sau màn cầu hôn.
Sau khi kết hôn cùng Shark Bình, Phương Oanh làm mẹ, trở lại màn ảnh nhỏ cách đây không lâu. Nữ diễn viên thú nhận, tính cách cô có nhiều thay đổi.
Ca sĩ Siu Black hạnh phúc đón cháu nội chào đời. Midu đến Dubai mừng tuổi mới.
Yến Nhi thay đổi ý tưởng trình diễn trang phục dân tộc Thăng Long Hội ở Miss Grand International 2025.
Doanh nhân Đỗ Vinh Quang viết lời ngọt ngào dành cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhân dịp người đẹp bước sang tuổi 29.
Người mẫu Hồng Xuân giành giải á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2015, từng phủ nhận dao kéo, hiện tại sống kín tiếng.
Denis Đặng bị chê “tụt hạng visual” khi vào vai tổng tài trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ngoài đời, anh ghi điểm với phong cách bảnh bao, lịch lãm.
Ngọc Châu, Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Mai Giang, Mâu Thủy, Hương Ly…có nhiều thay đổi sau khi giành chiến thắng cuộc thi Vietnam's Next Top Model.
Nhạc sĩ Lương Bằng Quang từng nổi tiếng, thú nhận qua tay 14 người phụ nữ. Mới đây, anh bị cơ quan chức năng triệu tập sau khi Ngân 98 bị khởi tố.
Khi chưa chính thức ly hôn vợ cũ, Shark Bình lộ ảnh tình tứ bên diễn viên Phương Oanh. Sau khi tái hôn, nam doanh nhân rất chiều chuộng Phương Oanh.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang mới đây, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn chiếc đầm ôm sát, khoét ngực sâu đầy gợi cảm.
Ngân 98 lộ mặt mộc khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó, nhan sắc thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ của hot girl thị phi gây xôn xao dư luận.
Jennifer Phạm khiến dân mạng trầm trồ với vóc dáng nuột khi xuất hiện trên sân golf. Hoa hậu Khánh Vân diện đầm xẻ cao sánh đôi cùng chồng nhiếp ảnh gia.
Ngày còn ở Việt Nam, diễn viên Kim Hiền giữ mối quan hệ thân thiết với Tăng Thanh Hà. Từ khi sang Mỹ, Kim Hiền vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống của bản thân.
Lại Mai Hoa cao 1m84, trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2025. 2 năm trước, người đẹp giành chiến thắng cuộc thi Face of Vietnam.
Ngân 98 - Lương Bằng Quang chênh nhau 16 tuổi, gắn bó từ năm 2017. Mới đây, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô thi nhan sắc, đóng phim.
Tái xuất sau chưa đầy một tháng sinh con, Hoa hậu H'Hen Niê khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi khoe nhan sắc và thần thái rạng ngời.
Sau hai tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh tái xuất với diện mạo đầy cuốn hút khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì sự thay đổi rõ rệt.
Lâm Khánh Chi khoe diện mạo như búp bê bên con trai. NSƯT Kim Oanh chăm chụp ảnh mới sau thời gian chỉnh sửa nhan sắc.