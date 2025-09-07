Hà Nội

Cuộc sống sang chảnh của Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh

Giải trí

Khối tài sản của 2 hai nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đều được cho là ‘không phải dạng vừa’.

Thu Cúc (tổng hợp)
Vào năm 2018, khi Phạm Quỳnh Anh (trái) ly hôn Quang Huy, Bảo Anh vướng một số tin đồn liên quan đến cặp đôi một thời này. Nhanh chóng, Bảo Anh lên tiếng phủ nhận. Sau 7 năm, Bảo Anh một lần nữa bày tỏ mong muốn kết thúc câu chuyện. Phía Phạm Quỳnh Anh cũng lên tiếng cho biết, cô muốn chấm dứt tất cả những sự hiểu lầm. Ảnh: FB Bảo Anh, Phạm Quỳnh Anh.
Phạm Quỳnh Anh đắt show ca hát, quảng cáo. Nhờ vậy, nữ ca sĩ có khối tài sản ‘không phải dạng vừa’. Nữ ca sĩ mua xe hơi gần 2 tỷ đồng năm 2019. Ảnh: Vietnamnet.
Năm 2021, Phạm Quỳnh Anh tậu hai căn nhà phố liền kề ở một khu đô thị. Ảnh: Vietnamnet.
Tháng 3/2025, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh trong một căn villa gần biển. Nhiều người đặt nghi vấn Phạm Quỳnh Anh tậu nhà mới khi người mẫu Kim Cương để lại bình luận dưới bài đăng của nữ ca sĩ: “Chúc mừng chị yêu của em, hàng xóm với nhau nữa rồi”. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh.
Nữ ca sĩ thường xuyên đưa gia đình đi du lịch. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh.
Giống Phạm Quỳnh Anh, Bảo Anh cũng chăm chỉ chạy show ca hát. Nhờ đó, cô giàu có, sống sang chảnh. Theo Người Đưa Tin, năm 2021, cô tậu xe 4 tỷ đồng. Ảnh: Người Đưa Tin.
Bảo Anh thường xuyên sử dụng đồ hiệu. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Nữ ca sĩ khoe vẻ sang chảnh với set đồ 200 triệu đồng. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Bảo Anh cùng con gái Misumi đang sống trong một căn hộ cao cấp được cho trị giá 10 tỷ đồng. Ảnh: FB Bảo Anh.
Căn nhà của Bảo Anh là căn hộ duy nhất mở cửa ra có sân vườn và lối thẳng ra bể bơi. Ảnh: FB Bảo Anh.
