Nhóm người không nên ăn quả lựu để bảo vệ sức khỏe

Quả lựu chín có giá trị dinh dưỡng cao nhưng một số người không nên ăn, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Người mắc bệnh tiểu đường

Mặc dù quả lựu là loại hoa quả có nhiều chất dinh dưỡng, vitamin có lợi cho sức khỏe nhưng các chuyên gia có lời khuyên người bệnh tiểu đường nên thận trọng khi ăn loại quả này. Bởi trong lựu hay nước ép lựu có một lượng đường nhất định, nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn quả này nếu đang mắc bệnh tiểu đường.

Người bị huyết áp thấp

Quả lựu có thể ảnh hưởng đến người có huyết áp thấp vì các hợp chất trong lựu có tác dụng làm giảm huyết áp. Lựu rất giàu chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp làm giãn các mạch máu, từ đó làm giảm áp lực máu.

Đối với những người đã bị huyết áp thấp từ trước, việc ăn lựu có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu. Nếu thường xuyên bị huyết áp thấp, hãy hạn chế ăn lựu hoặc chỉ ăn với một lượng nhỏ để đảm bảo an toàn.

Không có một con số cụ thể về lượng lựu nên ăn vì điều này còn tùy thuộc vào mức độ huyết áp thấp của mỗi người. Do vậy, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để nhận được lời khuyên phù hợp với tình trạng sức khỏe cụ thể.

Người cơ địa dị ứng

Dị ứng với quả lựu rất ít được ghi nhận nhưng trên thực tế tình trạng này vẫn có thể xảy ra. Đặc biệt là những ai có tiền sử bệnh hen suyễn nên cẩn thận khi ăn lựu. Một số triệu chứng dị ứng có thể gặp sau khi ăn lựu là buồn nôn, khó thở, ngứa, đỏ mặt,… Tuy nhiên, tình trạng dị ứng thường ở thể nhẹ, không nghiêm trọng vì trong lựu có chứa nhiều vitamin C và chất chống viêm.

Người bị rối loạn tiêu hóa

Mặc dù lựu rất giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa của nhiều người nhưng với những người bị rối loạn tiêu hóa hoặc các bệnh về tiêu hóa khác, việc ăn quá nhiều lựu có thể gây ra tác dụng ngược. Lựu chứa tannin, đôi khi gây kích ứng niêm mạc ruột, dẫn đến chuột rút, đầy hơi, chướng bụng, hoặc tiêu chảy. Những người mắc hội chứng ruột kích thích có thể thấy rằng ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây khó chịu.

Hơn nữa, những người bị táo bón nặng cũng nên cẩn trọng, vì các hạt lựu có thể khó tiêu hóa và làm tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn.

Người chuẩn bị phẫu thuật

Quả lựu có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm chậm quá trình đông máu, chuyên gia y tế khuyên những người sắp trải qua phẫu thuật nên ngừng ăn lựu ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật để tránh các biến chứng tiềm ẩn liên quan đến việc kiểm soát huyết áp và chảy máu trong và sau phẫu thuật.

Người bị nóng trong

Lựu là trái cây có tính ấm. Nghĩa là khi ăn quá nhiều, nhiệt độ cơ thể có thể tăng. Đây là tình trạng không mong muốn với những người có cơ địa nóng trong. Đặc biệt, bạn không nên cho trẻ em ăn quá nhiều lựu. Thân nhiệt ở trẻ nhỏ thường chưa hoàn thiện, dễ bị tác động. Nếu nhiệt độ cơ thể tăng cao, trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như khó chịu, bứt rứt, phát ban, nổi mẩn. Như vậy, nếu có cơ địa nóng trong, bạn nên ưu tiên các loại trái cây có tính mát. Bạn chỉ nên ăn lựu với lượng vừa phải và không nên ăn thường xuyên hàng ngày.

Người bị vấn đề răng miệng

Người bị sâu răng hoặc các vấn đề răng miệng khác nên kiêng ăn lựu vì axit và đường trong lựu có thể làm tăng cảm giác đau răng, gây hại men răng, nên đánh răng hoặc súc miệng kỹ ngay sau khi ăn để bảo vệ răng.