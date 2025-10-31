Hà Nội

Nhóm học sinh đánh nhau, một thiếu niên co giật tại hiện trường

Tại giao lộ Dương Văn An – đường số 14, phường Bình Trưng, TP.HCM, một học sinh đã bị đánh ngã và có biểu hiện co giật sau vụ ẩu đả.

Trường Hân t/h

Ngày 30/10, Công an phường Bình Trưng, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nhóm thanh thiếu niên ẩu đả tại giao lộ Dương Văn An – Đường 14, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Theo đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm thiếu niên mặc đồng phục học sinh lao vào đánh nhau giữa giao lộ Dương Văn An.

Cụ thể, khoảng 5 thiếu niên tham gia vụ việc, trong đó hai người liên tục tấn công ba người còn lại. Một thiếu niên đã dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu đối phương.

Trong lúc xô xát, một người bị đánh ngã xuống đường và có dấu hiệu co giật.

Có một số người lớn gần đó đến can ngăn và sau đó nhóm học sinh đông hơn lên xe bỏ đi. Diễn biến vụ đánh nhau được camera hành trình trên một ô tô ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Được biết, nhóm thiếu niên xuất hiện trong vụ ẩu đả đều mặc đồng phục của một trường THPT trên địa bàn phường Bình Trưng.

Công an phường đã nắm bắt thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và đang vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

