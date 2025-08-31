Hà Nội

Hai người phụ nữ túm tóc, lao vào đánh nhau ngay trên tàu điện

Một video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh hai phụ nữ ẩu đả dữ dội trên tàu điện ngầm Delhi, được cho là do tranh giành chỗ ngồi.

Trường Hân t/h

Hệ thống tàu điện ngầm ở Delhi, Ấn Độ, vốn nổi tiếng với những tình huống “dở khóc dở cười” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Gần như mỗi ngày, nhiều đoạn clip ghi lại các sự cố bất thường trong toa tàu lại được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Mới đây, một đoạn video gây sốc ghi lại cảnh hai phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội, được cho là vì tranh chỗ ngồi. Trong clip, một người bị đẩy ngã xuống ghế trước khi cả hai túm tóc nhau và giằng co quyết liệt.

Hai người phụ nữ túm tóc, lao vào đánh nhau ngay trên tàu điện

Cảnh quay cho thấy khi cửa tàu mở, một số hành khách nhanh chóng rời đi để tránh rắc rối, trong khi một phụ nữ khác cố gắng can ngăn nhưng bất thành. Hai người vẫn tiếp tục túm tóc và xô xát cho đến khi đoạn video kết thúc.

Video này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao về những sự cố hy hữu trên tàu điện ngầm Delhi.

Theo Người Đưa Tin

#tàu điện Delhi #đánh nhau trên tàu #tranh chỗ ngồi #clip viral #xã hội #hành khách

