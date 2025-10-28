Nhóm đối tượng người nước ngoài sát hại lái xe taxi tại Lạng Sơn xử sao?

Hiện vụ nhóm người Trung Quốc đâm tài xế taxi ở Lạng Sơn đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi nhóm đối tượng này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ 4 người nước ngoài liên quan vụ án giết người xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Định, SN 1985, trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh, là lái xe taxi.

Các đối tượng người nước ngoài liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, thông qua môi giới, nhóm người này đã vượt biên vào Việt Nam để tìm việc làm. Sau đó được anh Nguyễn Văn Định điều khiển xe ô tô đến đón và đưa đi theo Quốc lộ 1A hướng về Hà Nội. Tuy nhiên, do nghĩ rằng mình đang bị lừa bán, các đối tượng đã khống chế và dùng dao đâm vào cổ khiến anh Định trọng thương với mục đích để chạy thoát. Hiện anh Nguyễn Văn Định đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội và đã qua cơn nguy kịch.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội giết người nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý 4 đối tượng này về tội giết người là có căn cứ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi của các đối tượng, lời khai ban đầu cho thấy đối tượng nghi ngờ nạn nhân bán cho người khác nên đã thực hiện hành vi giết người.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ lời khai này có đúng sự thật hay không, động cơ giết người của các đối tượng này là do mâu thuẫn cá nhân, do có ý định cướp tài sản của nạn nhân hay do hiểu lầm muốn thoát thân nên thực hiện hành vi phạm tội, đây là vấn đề quan trọng để xác định các đối tượng này còn phạm tội khác nữa hay không và quyết định đến việc áp dụng hình phạt.

Luật sư Cường cho biết thêm, dù lý do gì chăng nữa thì sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng hiểm yếu của nạn nhân là hành vi giết người nên các đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nếu trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng này thực hiện hành vi giết người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thì còn xử lý thêm đối tượng này về tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ thủ tục nhập cảnh của các đối tượng này như thế nào, có hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hay không, nếu có thì sẽ xử lý hình sự với đối tượng tổ chức cho các đối tượng này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, mức hình phạt thấp nhất là từ 1 năm đến 5 năm tù.

"Đây là vụ việc phức tạp có liên quan đến yếu tố nước ngoài, chưa xác định được động cơ gây án và có liên quan đến một số đối tượng khác nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố các đối tượng về nhiều tội danh Trong đó các có các tội danh ở trên.

Mặc dù các đối tượng là người nước ngoài nhưng hành vi phạm tội diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam nên sẽ được xử lý theo quy định Pháp luật Việt Nam, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự này", luật sư Cường phân tích.

