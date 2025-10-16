Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhờ công an trả lại hơn 63 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Bất ngờ nhận được hơn 63 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Phạm Thị Thắm (Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan công an để nhờ tìm người trả lại.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Công an xã Đức Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp người dân trên địa bàn tiến hành xác minh, trao trả lại số tiền hơn 63 triệu đồng cho anh Ngô Sỹ Lợi (SN 1978, tỉnh Nghệ An) do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Phạm Thị Thắm (SN 1989, trú tại thôn Trung Hậu, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được 63.390.000 đồng từ một người lạ gửi vào tài khoản ngân hàng của mình. Sau đó, chị Thắm đã chủ động đến Công an xã Đức Quang trình báo sự việc, nhờ hỗ trợ xác minh người chuyển khoản nhầm để trả lại.

68f06871697bb.jpg
Chị Phạm Thị Thắm chuyển trả lại 63.390.000 đồng cho anh Ngô Sỹ Lợi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Quang đã phối hợp với ngân hàng xác định người chuyển nhầm là anh Ngô Sỹ Lợi (SN 1978, trú tại thôn Tân Trai, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An).

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã liên hệ, phối hợp cùng chị Thắm chuyển trả lại 63.390.000 đồng cho anh Ngô Sỹ Lợi.

Nhận lại tài sản, anh Lợi đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Thắm cùng lực lượng Công an xã Đức Quang.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
#Công an #Hà Tĩnh #chuyển khoản nhầm #trả lại #tài khoản lạ

Bài liên quan

Xã hội

Công an Quảng Trị hỗ trợ người dân nhận lại 45 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Bất ngờ nhận được 45 triệu đồng từ tài khoản lạ, chị Nguyễn Thị Thuý (Quảng Trị) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 3/10, Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân trên địa bàn tiến hành xác minh, trao trả số tiền 45 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Vui do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 02/10, chị Nguyễn Thị Thuý (SN 2003, cư trú Khu phố 2, phường Đông Hà) đến Công an phường Đông Hà trình báo về việc tài khoản ngân hàng của chị Thúy nhận được số tiền 45 triệu đồng, nhưng không rõ người chuyển và nội dung cũng như mục đích chuyển khoản.

Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ ở Hải Phòng chuyển khoản nhầm 1,7 tỷ, công an hỗ trợ nhận lại

Ngày 30/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Nam Triệu vừa hỗ trợ người dân nhận lại 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Chị Nguyễn Thị T., trú tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết, ngày 25/9 vừa qua, chị chuyển nhầm 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của anh ông Đinh Hữu Ngh., trú tại phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng.

788.jpg
Chị Nguyễn Thị T. làm việc tại cơ quan Công an phường Nam Triệu, xác minh sự việc chuyển nhầm tài khoản
Xem chi tiết

Xã hội

Hỗ trợ người dân nhận lại 150 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Bỗng nhiên nhận được 150 triệu đồng từ tài khoản lạ, Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp người dân trên địa bàn tiến hành xác minh, trao trả số tiền 150 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Ngọc Ánh (Lâm Đồng) do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào chiều 25/9, tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1993 trú tại tổ dân phố Đại Lợi, xã Đức Thọ) bất ngờ nhận được 150 triệu đồng chuyển nhầm từ tài khoản lạ. Sau đó, chị Hằng đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới