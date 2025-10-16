Nhờ công an trả lại hơn 63 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Bất ngờ nhận được hơn 63 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Phạm Thị Thắm (Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan công an để nhờ tìm người trả lại.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an xã Đức Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp người dân trên địa bàn tiến hành xác minh, trao trả lại số tiền hơn 63 triệu đồng cho anh Ngô Sỹ Lợi (SN 1978, tỉnh Nghệ An) do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Phạm Thị Thắm (SN 1989, trú tại thôn Trung Hậu, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được 63.390.000 đồng từ một người lạ gửi vào tài khoản ngân hàng của mình. Sau đó, chị Thắm đã chủ động đến Công an xã Đức Quang trình báo sự việc, nhờ hỗ trợ xác minh người chuyển khoản nhầm để trả lại.

Chị Phạm Thị Thắm chuyển trả lại 63.390.000 đồng cho anh Ngô Sỹ Lợi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Quang đã phối hợp với ngân hàng xác định người chuyển nhầm là anh Ngô Sỹ Lợi (SN 1978, trú tại thôn Tân Trai, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An).

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã liên hệ, phối hợp cùng chị Thắm chuyển trả lại 63.390.000 đồng cho anh Ngô Sỹ Lợi.

Nhận lại tài sản, anh Lợi đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Thắm cùng lực lượng Công an xã Đức Quang.

