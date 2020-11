Đám cưới streamer giàu nhất Việt Nam, cái tên nào lẻ bóng tới dự?

Đám cưới streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis đã cận kề. Ở trong video mới nhất của mình, chàng trai sinh năm 1989 tiết lộ hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 14/11 tới tại Landmark 81 Sài Gòn. Với cương vị Tứ hoàng streamer Việt, cùng với tiểu sử có phần "dân chơi" của mình, bạn bè đến dự đám cưới Xemesis chắc hẳn cũng sẽ nhiều "tai to mặt lớn" làng game. Tuy nhiên, không ít cái tên trong dàn khách mời sẽ đến dự với trạng thái "lẻ bóng". ViruSs cũng là người bạn vô cùng thân với Xemesis. Một câu hỏi được đặt ra, sau khi chia tay Ngân Sát Thủ, chàng streamer kiêm nhạc sĩ này sẽ tới dự đám cưới của streamer giàu nhất Việt Nam cùng với ai? Cũng giống như ViruSs, Pewpew nằm trong nhóm Tứ hoàng streamer nhưng chuyện anh chàng "chủ quán bánh mì" tới dự đám cưới bạn thân cùng với ai là điều nhiều người đang vô cùng tò mò. Những thành viên của team Refund Gaming ngày xưa sẽ không thể thiếu trong đám cưới của Xemesis. Tuy nhiên, trong nhóm này chỉ có Funkym và Rambo là "hoa đã có chủ" còn DJ Chip, QNT và Nhims vẫn còn độc thân. Hội bạn thân của Xemesis còn có "gương mặt thân quen" Quang Cuốn. Việc anh chàng có mặt tại lễ cưới ở Landmark 81 điều không khó để đoán. Ngoài việc là producer thì Masew gần đây cũng bắt đầu lấy stream game làm sở thích. Anh cũng có mối quan hệ rất tốt với những thành viên trong Refund Gaming, cụ thể ở đây là Độ Mixi và Xemesis nên chẳng có lý do gì khiến anh vắng mặt dịp này được. "Chúa lừa" Mimosa luôn thích những buổi tiệc tùng. Do vậy, đám cưới của Xemesis làm sao có thể bỏ qua. Và nhiều người cũng để lại câu hỏi streamer này sẽ xuất hiện cùng với bạn gái nào trong đám cưới hoành tráng nhất nhì làng streamer. Với tư cách là người bạn lâu năm của Xemesis, streamer MisThy chắc hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội để đến chung vui cùng người đàn anh. Sau khi chia tay Bụt, Linh Ngọc Đàm vẫn chưa tiết lộ mối tình tiếp theo và liệu đám cưới của Xemesis, cô nàng streamer sinh năm 1996 có tạo ra một "cơn địa chấn" khi công bố người yêu. Mời quý độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

