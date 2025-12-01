Hà Nội

Thế giới

Nhiều phụ nữ bị bắt cóc ở Nigeria

Các vụ bắt cóc tiếp diễn ở Nigeria dù gần đây Tổng thống Bola Tinubu đã ban bố "tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc".

An An (Theo Al Jazeera)

Al Jazeera đưa tin, những kẻ tấn công có vũ trang đã bắt cóc 13 phụ nữ và 1 trẻ sơ sinh trong cuộc đột kích ở làng Chacho, bang Sokoto, Đông Bắc Nigeria, vào đêm 29, ngày 30/11, đánh dấu vụ bắt cóc hàng loạt mới nhất tại quốc gia Tây Phi này.

Một người dân trong làng cho biết, một cô dâu nằm trong số những người bị bắt cóc.

"Đêm 29/11, bọn chúng đã tấn công làng của chúng tôi, bắt cóc 14 người, trong đó có 1 cô dâu, từ một ngôi nhà ở khu phố Zango", Aliyu Abdullahi, một cư dân của làng Chacho, kể lại.

batcoc.png
Hơn 300 giáo viên, học sinh đã bị bắt cóc khỏi Trường Công giáo St Mary ở bang Niger, Nigeria, vào ngày 21/11. Ảnh: Vatican News.

Abdullahi cho biết thêm rằng một em bé sơ sinh và mẹ của em cũng nằm trong số nạn nhân bị bắt cóc.

Trước đó, ngôi làng Chacho từng bị tấn công vào tháng 10 và 13 người bị bắt cóc khi đó.

"Chúng tôi đã phải trả tiền chuộc để đảm bảo họ được thả. Giờ đây, chúng tôi lại phải đối mặt với tình huống tương tự”, Aliyu nói.

Vụ bắt cóc mới nhất diễn ra dù gần đây Tổng thống Bola Tinubu đã ban bố "tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc".

Trước đó, những kẻ tấn công đã bắt cóc 25 học sinh ở bang Kebbi và hơn 300 học sinh ở bang Niger, Nigeria. Những học sinh bị bắt cóc ở Kebbi đã được giải cứu và đoàn tụ với cha mẹ, trong khi cuộc tìm kiếm những học sinh còn lại vẫn đang được tiến hành.

Các vụ bắt cóc hàng loạt để đòi tiền chuộc đã trở nên phổ biến ở miền bắc Nigeria, nơi các băng nhóm vũ trang nhắm vào trường học và cộng đồng nông thôn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nigeria: Lo ngại an ninh trước làn sóng bắt cóc

Nguồn video: VTV
