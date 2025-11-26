Hà Nội

Thế giới

Nigeria giải cứu hàng chục nữ sinh bị bắt cóc

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu tuyên bố rằng 24 nữ sinh bị bắt cóc khỏi một trường học ở tây bắc Nigeria tuần trước đã được giải cứu.

An An (Theo Women's Agenda)

Theo Women's Agenda, tuần trước, 25 nữ sinh bị các tay súng bắt cóc từ một trường trung học công lập dành cho nữ ở bang Kebbi, Nigeria. Phó hiệu trưởng của trường đã thiệt mạng khi đó. Theo hiệu trưởng ngôi trường, một em tự trốn thoát ra ngoài được.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ngày 25/11 cho biết, 24 nữ sinh còn lại đã được giải cứu.

nusinh.png
Nigeria giải cứu hàng chục nữ sinh bị bắt cóc tuần trước. Ảnh: womensagenda.

"Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi tất cả 24 bé gái đã được tìm thấy. Giờ đây, chúng ta phải khẩn trương triển khai thêm lực lượng tại các khu vực dễ bị tổn thương để ngăn chặn các vụ bắt cóc tiếp theo", Tổng thống Bola Tinubu nói.

Thông tin chi tiết về cuộc giải cứu chưa được công bố.

Thống đốc bang Kebbi, Nasir Idris, cho biết trên truyền thông rằng các nữ sinh "đều khỏe mạnh" và đã được sắp xếp để đoàn tụ với gia đình.

Trong một vụ việc tương tự khác, ngày 21/11, các tay súng xông vào Trường Công giáo St Mary ở bang Niger, Nigeria, và bắt cóc hơn 300 giáo viên, học sinh. 50 học sinh đã trốn thoát vào cuối tuần qua. Nhà chức trách cho biết các đội chiến thuật đã được triển khai cùng với thợ săn địa phương để giải cứu nạn nhân.

Trong khi đó, cảnh sát cũng đã mở cuộc tìm kiếm 10 người, trong đó có 5 trẻ em, bị bắt cóc vào tối 24/11 tại bang Kwara.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ Nigeria giải cứu 27 nam sinh bị bắt cóc

Nguồn video: THĐT
#Giải cứu nữ sinh bị bắt cóc Nigeria #Chính sách chống bắt cóc trẻ em Nigeria #An ninh trường học Nigeria #nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria #Nigeria

