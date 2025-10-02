Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhiều giám đốc rời bỏ tỷ phú Elon Musk sau 120 ngày làm việc căng thẳng

Số hóa

Nhiều giám đốc rời bỏ tỷ phú Elon Musk sau 120 ngày làm việc căng thẳng

Hàng loạt lãnh đạo Tesla, xAI và X rời bỏ đội ngũ của tỷ phú Elon Musk chỉ sau thời gian ngắn làm việc vì áp lực cực lớn, mâu thuẫn chính trị.

Thiên Trang (TH)
Đế chế công nghệ của Elon Musk đang chứng kiến làn sóng rời đi chưa từng có từ các lãnh đạo cấp cao.
Đế chế công nghệ của Elon Musk đang chứng kiến làn sóng rời đi chưa từng có từ các lãnh đạo cấp cao.
Từ Tesla, xAI đến X, nhiều nhân vật chủ chốt lần lượt rời bỏ vì kiệt sức và bất đồng.
Từ Tesla, xAI đến X, nhiều nhân vật chủ chốt lần lượt rời bỏ vì kiệt sức và bất đồng.
Mike Liberatore, CFO của xAI, chỉ trụ được 102 ngày trước khi gia nhập OpenAI.
Mike Liberatore, CFO của xAI, chỉ trụ được 102 ngày trước khi gia nhập OpenAI.
Robert Keele, cố vấn pháp lý, cũng rời công ty sau 16 tháng vì không cân bằng nổi công việc và gia đình.
Robert Keele, cố vấn pháp lý, cũng rời công ty sau 16 tháng vì không cân bằng nổi công việc và gia đình.
Áp lực càng tăng kể từ khi ChatGPT ra mắt, khiến Musk đặt mục tiêu vượt Sam Altman bằng mọi giá.
Áp lực càng tăng kể từ khi ChatGPT ra mắt, khiến Musk đặt mục tiêu vượt Sam Altman bằng mọi giá.
Tesla thêm phần hỗn loạn khi Musk hủy bỏ dự án xe điện giá rẻ và cắt giảm hàng chục nghìn nhân sự.
Tesla thêm phần hỗn loạn khi Musk hủy bỏ dự án xe điện giá rẻ và cắt giảm hàng chục nghìn nhân sự.
Các cựu lãnh đạo cho rằng hành vi chính trị cực đoan của Musk khiến nhiều nhân tài rời bỏ.
Các cựu lãnh đạo cho rằng hành vi chính trị cực đoan của Musk khiến nhiều nhân tài rời bỏ.
Dù vậy, Musk vẫn tiếp tục mở rộng AI và robot, bất chấp những rạn nứt ngày càng lớn trong đế chế.
Dù vậy, Musk vẫn tiếp tục mở rộng AI và robot, bất chấp những rạn nứt ngày càng lớn trong đế chế.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Elon Musk #Tesla #xAI #lãnh đạo rời bỏ #AI #căng thẳng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT