Vì sao điện thoại cũ không thể dùng được mạng 5G?

Số hóa

Vì sao điện thoại cũ không thể dùng được mạng 5G?

Dù lắp SIM 5G, điện thoại cũ vẫn không thể truy cập mạng 5G vì thiếu phần cứng và phần mềm chuyên dụng cần thiết để hỗ trợ công nghệ này.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người nghĩ rằng lắp SIM 5G vào điện thoại cũ sẽ dùng được 5G, nhưng điều đó là không thể.
Nguyên nhân là do điện thoại đời cũ không có ăng-ten, chip radio và modem phù hợp cho 5G.
Công nghệ 5G hoạt động trên cả băng tần mới và sóng milimet đòi hỏi phần cứng chuyên dụng.
Các giao thức 5G New Radio cũng không thể chạy trên những modem cũ vốn chỉ hỗ trợ 3G hoặc 4G.
Khác với phần mềm có thể cập nhật, phần cứng của điện thoại là cố định và không thể thay đổi.
Giải pháp dùng dongle 5G bên ngoài chưa hiệu quả và gây bất tiện cho trải nghiệm di động.
Vì thế, nâng cấp lên smartphone mới từ năm 2019 trở đi là cách duy nhất để dùng 5G trọn vẹn.
Đây cũng là bước đệm cần thiết để người dùng sẵn sàng cho các công nghệ tương lai như 6G.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
