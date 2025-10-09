Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Phú bà' Huyền Baby tạo bất ngờ với mái tóc ngắn cá tính

Cộng đồng trẻ

'Phú bà' Huyền Baby tạo bất ngờ với mái tóc ngắn cá tính

Trong một sự kiện gần đây, sự xuất hiện của 'phú bà' Huyền Baby nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thiên Anh
Xuất hiện trong sự kiện mới đây, 'phú bà' Huyền Baby có màn “thay đầu” bằng mái tóc ngắn có phần cá tính và phần mũ lưới chụp lên.
Xuất hiện trong sự kiện mới đây, 'phú bà' Huyền Baby có màn “thay đầu” bằng mái tóc ngắn có phần cá tính và phần mũ lưới chụp lên.
Bên cạnh mái tóc ngắn, Huyền Baby diện váy ôm body, trang điểm theo style cá tính.
Bên cạnh mái tóc ngắn, Huyền Baby diện váy ôm body, trang điểm theo style cá tính.
Thậm chí nhiều người còn bày tỏ suýt thì không nhận ra Huyền Baby.
Thậm chí nhiều người còn bày tỏ suýt thì không nhận ra Huyền Baby.
Vốn là một người mạnh dạn thử mọi phong cách, Huyền Baby luôn nhận được lời khen bởi lần nào cũng ấn tượng.
Vốn là một người mạnh dạn thử mọi phong cách, Huyền Baby luôn nhận được lời khen bởi lần nào cũng ấn tượng.
Không ít người ví von visual của Huyền Baby hệt như “nữ thần”, ghi điểm bởi gương mặt thon nhỏ, làn da trắng cùng thần thái sang chảnh khó bắt chước.
Không ít người ví von visual của Huyền Baby hệt như “nữ thần”, ghi điểm bởi gương mặt thon nhỏ, làn da trắng cùng thần thái sang chảnh khó bắt chước.
Suýt thì không nhận ra Huyền Baby với visual khác lạ
Suýt thì không nhận ra Huyền Baby với visual khác lạ
Là bà mẹ 2 con, lại bận rộn kinh doanh, Huyền Baby thấy may mắn vì có ông xã doanh nhân làm điểm tựa, ủng hộ hết mình để cô thoải mái trở lại làm nghề.
Là bà mẹ 2 con, lại bận rộn kinh doanh, Huyền Baby thấy may mắn vì có ông xã doanh nhân làm điểm tựa, ủng hộ hết mình để cô thoải mái trở lại làm nghề.
Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền. Năm 2008, cô nổi danh khi tham gia cuộc thi Miss Teen - một trong những sân chơi nhan sắc đình đám dành cho giới trẻ vào thời bấy giờ. Cô được cho là một trong những hot girl đời đầu, cùng thời với Emily, Hạnh Sino, Chi Pu...
Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền. Năm 2008, cô nổi danh khi tham gia cuộc thi Miss Teen - một trong những sân chơi nhan sắc đình đám dành cho giới trẻ vào thời bấy giờ. Cô được cho là một trong những hot girl đời đầu, cùng thời với Emily, Hạnh Sino, Chi Pu...
Năm 2011, Huyền Baby cùng Hạnh Sino và Emily thành lập nhóm nhạc mang tên B.Sily. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, nhóm tan rã, mỗi người theo đuổi một con đường riêng. Huyền Baby đóng phim, làm mẫu ảnh.
Năm 2011, Huyền Baby cùng Hạnh Sino và Emily thành lập nhóm nhạc mang tên B.Sily. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, nhóm tan rã, mỗi người theo đuổi một con đường riêng. Huyền Baby đóng phim, làm mẫu ảnh.
Sau khi kết hôn vào năm 2013, Huyền Baby gần như vắng bóng khỏi giới giải trí. Cuối năm 2023, cô tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", đánh dấu màn trở lại showbiz thành công. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Sau khi kết hôn vào năm 2013, Huyền Baby gần như vắng bóng khỏi giới giải trí. Cuối năm 2023, cô tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", đánh dấu màn trở lại showbiz thành công. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Huyền Baby #mái tóc ngắn #phú bà #sự kiện thời trang #người nổi tiếng #hot girl huyền baby

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT