Hà Nội

'Nữ thần điền kinh' Trung Quốc giao diện đời thường nhẹ nhàng vẫn cuốn hút

Cộng đồng trẻ

'Nữ thần điền kinh' Trung Quốc giao diện đời thường nhẹ nhàng vẫn cuốn hút

Khác với sự chỉn chu khi thi đấu với lớp trang điểm đậm từng gây nhiều tranh cãi, hình ảnh Wu Yanni đời thường nhẹ nhàng, giản dị khiến nhiều người bất ngờ.

Trầm Phương
Wu Yanni (Ngô Diễm Ni), vận động viên điền kinh của Trung Quốc, không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ trên đường chạy với những thành tích đáng nể, mà còn thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang đời thường đầy cá tính. (Ảnh: IGNV)
Wu Yanni (Ngô Diễm Ni), vận động viên điền kinh của Trung Quốc, không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ trên đường chạy với những thành tích đáng nể, mà còn thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang đời thường đầy cá tính. (Ảnh: IGNV)
Khác với hình ảnh sắc sảo, cá tính trên đường đua, phong cách đời thường của Wu Yanni lại mang đến một cảm giác trẻ trung, năng động và nhẹ nhàng hơn. (Ảnh: IGNV)
Khác với hình ảnh sắc sảo, cá tính trên đường đua, phong cách đời thường của Wu Yanni lại mang đến một cảm giác trẻ trung, năng động và nhẹ nhàng hơn. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, nữ vận động viên sinh năm 1997 xuất hiện tại một siêu thị lớn, với phong thái thoải mái, nhẹ nhàng khác hẳn khi thi đấu. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, nữ vận động viên sinh năm 1997 xuất hiện tại một siêu thị lớn, với phong thái thoải mái, nhẹ nhàng khác hẳn khi thi đấu. (Ảnh: IGNV)
Wu Yanni chọn một set đồ đậm chất Gen Z với áo khoác hoodie zip-up màu xám nhạt, bên trong là áo quây trắng có viền ren. (Ảnh: IGNV)
Wu Yanni chọn một set đồ đậm chất Gen Z với áo khoác hoodie zip-up màu xám nhạt, bên trong là áo quây trắng có viền ren. (Ảnh: IGNV)
Cô phối cùng quần jeans ống rộng, cạp cao màu xanh nhạt và đi giày thể thao đế chunky ton-sur-ton với màu áo. Đây là một công thức phối đồ thoải mái nhưng vẫn thời thượng, khoe khéo đôi chân dài, vóc dáng chuẩn người mẫu của cô. (Ảnh: IGNV)
Cô phối cùng quần jeans ống rộng, cạp cao màu xanh nhạt và đi giày thể thao đế chunky ton-sur-ton với màu áo. Đây là một công thức phối đồ thoải mái nhưng vẫn thời thượng, khoe khéo đôi chân dài, vóc dáng chuẩn người mẫu của cô. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc ngắn ngang vai được cắt tỉa gọn gàng, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc ngắn ngang vai được cắt tỉa gọn gàng, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng không ngần ngại tạo những dáng chụp ảnh vui nhộn và độc đáo: tựa vào xe đẩy hàng, chu môi, nháy mắt hay tạo dáng nhí nhảnh giữa kệ hàng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng không ngần ngại tạo những dáng chụp ảnh vui nhộn và độc đáo: tựa vào xe đẩy hàng, chu môi, nháy mắt hay tạo dáng nhí nhảnh giữa kệ hàng. (Ảnh: IGNV)
Dù không cần trang điểm cầu kỳ hay khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, Wu Yanni vẫn chứng minh sức hút của một ngôi sao thể thao sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và phong cách thời trang cá tính. (Ảnh: IGNV)
Dù không cần trang điểm cầu kỳ hay khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, Wu Yanni vẫn chứng minh sức hút của một ngôi sao thể thao sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và phong cách thời trang cá tính. (Ảnh: IGNV)
Wu Yanni là một trong những vận động viên điền kinh nổi bật nhất của Trung Quốc, với nhiều lần vô địch quốc gia và từng giành HCB tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới ở Thành Đô năm 2023. (Ảnh: IGNV)
Wu Yanni là một trong những vận động viên điền kinh nổi bật nhất của Trung Quốc, với nhiều lần vô địch quốc gia và từng giành HCB tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới ở Thành Đô năm 2023. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu chiều cao 1m75 cùng vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn, cô được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "nữ thần điền kinh" hay "thiên thần trên đường chạy". (Ảnh: IGNV)
Sở hữu chiều cao 1m75 cùng vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn, cô được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "nữ thần điền kinh" hay "thiên thần trên đường chạy". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Wu Yanni #nữ thần điền kinh #thời trang thể thao #Vận động viên Trung Quốc #phong cách đời thường #đường chạy

