'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe tình yêu ngọt ngào bên bạn trai là công an

Cộng đồng trẻ

'Đệ nhất hot girl Sài thành' khoe tình yêu ngọt ngào bên bạn trai là công an

Dù chưa rõ danh tính bạn trai của Võ Ngọc Trân là ai nhưng chuyện tình của cô nàng khiến nhiều người theo dõi không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Trầm Phương
Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001) từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong giới trẻ Việt với biệt danh "nữ thần học đường" hay "hot girl vạn người mê" nhờ sở hữu nhan sắc nổi bật và vóc dáng quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, hot girl Sài thành đã chính thức công khai bạn trai, và những hình ảnh ngọt ngào được chia sẻ đang "gây bão" mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng đăng tải những khoảnh khắc đầy tình tứ bên cạnh nửa kia như cả hai như nắm tay trong xe hơi hay trao nhau nụ hôn ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Võ Ngọc Trân cũng có cách thể hiện tình cảm vô cùng ấn tượng với bạn trai khi trên cánh tay anh chàng toàn là những vết cắn. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm là danh tính và công việc của bạn trai Võ Ngọc Trân. (Ảnh: IGNV)
Dù hot girl sinh năm 2001 không tiết lộ quá nhiều, nhưng qua những hình ảnh cô chia sẻ, nhiều người đã tinh ý nhận ra anh chàng đang làm trong ngành công an. (Ảnh: IGNV)
Mối tình "trai tài gái sắc" đầy ngọt ngào này đã nhận về vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, cô nàng từng gây xôn xao khi đăng tải trên trang cá nhân màn tỏ tình đầy lãng mạn tại bãi biển.(Ảnh: IGNV)
Không gian được trang hoàng bằng hàng nghìn đóa hồng pastel kết thành hình trái tim khổng lồ, cùng ánh nến lung linh và dòng chữ neon lãng mạn "Will you be my Forever?". (Ảnh: IGNV)
Việc cô nàng bất ngờ công khai bạn trai khiến nhiều fan nam "tiếc hùi hụi", tuy nhiên đều dành lời chúc phúc đến nàng hot girl. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
