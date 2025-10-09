Midu bị chụp lén lộ nghi vấn bầu bí

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Midu gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng trong showbiz, nữ giảng viên diện áo dài màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng.

Thiên Anh
Qua clip quay lén, nữ giảng viên gây ấn tượng với diện mạo tươi tắn, liên tục nở nụ cười cực tươi khi trò chuyện cùng mọi người.
Đặc biệt, trong một khoảnh khắc, hành động người đẹp lấy tay che bụng khiến dân mạng bàn tán không ngớt.
Bởi những ngày qua, Midu liên tục để lộ dấu hiệu đang mang thai con đầu lòng như chọn mặc các trang phục dáng rộng, ngoại hình tăng cân thấy rõ.
Thậm chí từ khóa liên quan đến việc Midu bầu bí cũng lọt top tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.
Trước loạt nghi vấn có tin vui nhưng hiện phía Midu chưa có bất cứ chia sẻ nào liên quan.
Midu sinh năm 1989, là một trong những hot girl đời đầu của làng giải trí Việt. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn lấn sân sang lĩnh vực giảng dạy, kinh doanh.
Tháng 6/2024, Midu kết hôn với Minh Đạt. "Nửa kia" của nữ diễn viên là thiếu gia của tập đoàn ngành nhựa hàng đầu Việt Nam, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Mỹ và đang điều hành công việc kinh doanh của gia đình.
Từ khi kết hôn, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ về những thói quen đời thường của 2 vợ chồng khiến cuộc sống hôn nhân trở nên lãng mạn hơn.
Trước đó, Midu cho hay từ lần đầu tiên gặp Minh Đạt, cô đã có cảm xúc đây chính là "định mệnh" của cuộc đời mình. Hiện tại, cả hai ở bên nhau mỗi ngày, chồng doanh nhân cho cô được cảm giác thoải mái, bình an.
Với Midu, Minh Đạt như một người bạn sẽ cùng đồng hành trong cuộc sống trong suốt khoảng thời gian sau này. Dù đặt chân vào cánh cửa hào môn, thế nhưng Midu vẫn chăm chỉ làm việc, duy trì hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh, giảng dạy.
Thiên Anh
