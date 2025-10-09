Midu bị chụp lén lộ nghi vấn bầu bí

Midu gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng trong showbiz, nữ giảng viên diện áo dài màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng.
Những người thợ đóng giày ở Mosul (Iraq) đang cố gắng "hồi sinh" nghề thủ công xưa, tạo ra việc làm và hy vọng sau nhiều năm xung đột.
Nga đã kiểm soát được quận Lazurny của Pokrovsk, còn quận Shakhtyorsky và Yuzhny đang bị tấn công; đồng thời vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới của Kiev.
'Nữ thần waterbomb' Kwon Eun Bi lần đầu chia sẻ về khoản chi lớn sau khi gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp.
Honor vừa ra mắt bộ đôi X5c và X5c Plus giá chỉ từ 2,1 triệu đồng nhưng vẫn có màn hình 90Hz, pin lớn và camera tới 50MP, hứa hẹn gây sốt phân khúc giá rẻ.
Nissan Leaf 2026 đã chính thức ra mắt tại thị trường nội địa Nhật Bản. Xe sẽ được phân phối với ba phiên bản gồm Leaf B7 X, Leaf B7 G và Leaf AUTECH B7.
Mới đây trên trang cá nhân của mình, phụ công Phạm Thị Hiền tung bộ ảnh với nhan sắc xinh xắn cùng nụ cười rạng ngời gây chú ý.
Tình hình trên hướng mặt trận Seversk đang thay đổi nhanh chóng, khi lần đầu tiên, quân đội Nga tiến về thành phố từ ba hướng cùng một lúc.
Cuộc sống của Tôn Bằng, chồng cũ của Hằng Du Mục gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi anh công khai mối quan hệ mới.
Phương Oanh và Ngọc Hân bằng tuổi, có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua.
Hai nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo xác suất AI siêu trí tuệ tiêu diệt nhân loại có thể lên tới 99%, kêu gọi thế giới dừng ngay việc phát triển AI vượt kiểm soát.
Hẻm núi Olduvai ở Tanzania là “cái nôi của nhân loại”, nơi khai quật những bằng chứng quan trọng nhất về sự tiến hóa của con người.
Ngựa vằn Grévy (Equus grevyi) là một trong ba loài ngựa vằn còn tồn tại trên Trái Đất, nổi bật với kích cỡ đáng nể và sọc vằn đặc trưng.
Sau 10/10, ba con giáp này bước vào giai đoạn hoàng kim, vận khí hanh thông, tiền tài kéo đến như nước, cuộc sống sung túc ngập tràn.
Từng xuất hiện trong bữa ăn của người nghèo, nay cá chạch đồng được người dân thành phố săn lùng.
Lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng vượt qua thiên tai của cả nước.
Trong bộ nội y màu hồng phấn cùng mái tóc xoăn sóng vàng óng ả, Mai Davika 'hớp hồn' fan với giao diện búp bê Barbie trong bộ ảnh mới.
Đức Phúc lớn lên trong gia đình có nhiều khó khăn, luôn nỗ lực hoạt động nghệ thuật, hiện tại nhiều lần làm từ thiện.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, rừng phong Nhìu Cồ San khoe sắc vàng đỏ rực rỡ, mời gọi du khách chinh phục đỉnh núi gần 3.000 m, đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ.
Mẫu xe concept Dacia Hipster chạy điện tái định nghĩa “chiếc xe của mọi nhà” với thiết kế tối giản, trọng lượng thấp, tính năng thông minh hơn và bền vững hơn.
Mỗi người một vẻ, từ quyến rũ, cá tính đến thanh lịch, loạt cái tên hot girl đình đám đã mang đến những shoot hình "sống ảo" chất lượng, khiến netizen xuýt xoa.