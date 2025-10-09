Hà Nội

Hot girl Khúc Thị Hương giao diện ‘girl phố trà bánh’ khiến fan nam mê mẩn

Với giao diện 'girl phố trà bánh' vừa lộng lẫy vừa mong manh, hot girl Khúc Thị Hương mới đây khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi nhan sắc và thần thái cuốn hút.

Theo đuổi phong cách quyến rũ, dịu dàng nhưng cũng rất cá tính và mạnh mẽ, Khúc Thị Hương luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ mỗi lần đăng tải ảnh mới. (Ảnh: FBNV)
Trong giao diện "girl phố trà bánh" vừa có nét tiểu thư sang chảnh, vừa quyến rũ, nàng hot girl đốn tim người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên trong bộ ảnh mới. (Ảnh: FBNV)
Trong không gian sang trọng, với ánh đèn vàng ấm áp và kiến trúc phương Tây, Khúc Thị Hương xuất hiện như một "nàng thơ" bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: FBNV)
Cô khoác lên mình chiếc mini dress cúp ngực màu trắng kem, với phần thân trên ôm sát, tôn lên vòng một quyến rũ, kết hợp cùng chân váy xòe bồng bềnh tạo nên sự đối lập đầy tinh tế giữa nét gợi cảm và vẻ ngọt ngào, bay bổng. (Ảnh: FBNV)
Chiếc váy không chỉ làm nổi bật vóc dáng đồng hồ cát mà còn làm tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, thần thái của Khúc Thị Hương trong bộ ảnh cũng là điểm nhấn. (Ảnh: FBNV)
Với mái tóc đen dài, gợn sóng buông lơi tự nhiên, gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo cùng bờ môi hờ hững, cô tạo nên một tổng thể vừa kiêu sa, vừa mong manh. (Ảnh: FBNV)
Khúc Thị Hương là một cái tên không còn xa lạ với giới trẻ Việt, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Sinh năm 2002 và đến từ Hạ Long, Quảng Ninh, cô nhanh chóng nổi lên và trở thành một trong những hot girl Gen Z có sức ảnh hưởng. (Ảnh: FBNV)
Khúc Thị Hương được biết đến với biệt danh Hương Tịt và được công chúng quan tâm bởi hành trình "dậy thì thành công" ấn tượng cùng phong cách thời trang táo bạo, cá tính. (Ảnh: FBNV)
