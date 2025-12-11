Hà Nội

Nhan sắc gây mê của Á hậu Nicha Poonpoka

Giải trí

Nhan sắc gây mê của Á hậu Nicha Poonpoka

Nicha Poonpoka sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào. Mới đây, nàng hậu cầm biển dẫn đoàn thể thao Việt Nam trong khai mạc SEA Games 33. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Với vai trò người cầm biển dẫn đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games 33, Á hậu Nicha Poonpoka nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: Người Đưa Tin.
Nicha viết trên trang cá nhân: "Tôi vinh dự được cầm biển dẫn đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 2025. Đây là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên". Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Nicha sinh năm 2003, hoạt động với vai trò người mẫu kiêm MC. Ở Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023, cô đoạt Á hậu 4. Sau đó, khi Á hậu 1 và Á hậu 2 từ bỏ danh hiệu, Nicha trở thành Á hậu 2. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của Nicha là sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển dịu dàng và sắc sảo hiện đại, khiến cô có một sức hút đặc biệt. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Nàng hậu sở hữu sống mũi cao, thanh tú, đôi mắt có chiều sâu, nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Nicha sở hữu vóc dáng cân đối, chiều cao 1m73. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Nàng hậu dễ dàng 'chinh phục' trang phục cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Mỹ nhân Thái Lan khoe vóc dáng gợi cảm với áo croptop kết hợp chân váy cạp cao. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Nicha chuộng lối trang điểm tập trung vào vẻ đẹp tự nhiên, trong suốt. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023 lấn sân đóng phim vào năm 2025 khi tham gia dự án phim Twins. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
Nicha kín tiếng về chuyện tình cảm từ khi hoạt động trong làng giải trí Thái Lan. Ảnh: FB Nicha Poonpoka.
