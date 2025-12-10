Hà Nội

Á hậu Dương Tú Anh U40 gây bão mạng với diện mạo trẻ ngỡ ngàng

Giải trí

Á hậu Dương Tú Anh khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi khoe visual mới lạ, trẻ trung đến mức nhiều người không tin cô đã chạm ngưỡng U40.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Á hậu Dương Tú Anh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cận mặt trên trang cá nhân và ngay lập tức làm cộng đồng mạng bùng nổ.
Khác với hình ảnh quen thuộc cùng mái tóc đen dịu dàng, nàng hậu “đổi gió” với mái tóc nâu thời thượng, kết hợp áo ba lỗ sáng màu và cách tạo dáng năng động, tươi tắn.
Diện mạo mới của Tú Anh mang đến cảm giác trẻ trung hơn.
Làn da mịn màng, đường nét gương mặt mềm mại cùng phong thái tươi sáng khiến cô trông như vừa bước ra từ những bộ ảnh tuổi đôi mươi.
Hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Không chỉ người hâm mộ mà đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cũng liên tục để lại bình luận đầy bất ngờ.
Nhiều ý kiến cho rằng Á hậu trông “trẻ như gái 20”, thậm chí còn khẳng định nếu nói cô U20 cũng “hoàn toàn hợp lý”.
Dương Tú Anh từ lâu đã được đánh giá cao về nhan sắc nền nã, thanh lịch.
Từ cô gái "theo chồng bỏ cuộc chơi", Á hậu Tú Anh sau 7 năm kết hôn không chỉ có tổ ấm hạnh phúc viên mãn mà còn gây bất ngờ khi tái xuất showbiz với tần suất “đắt sô” nhất nhì Hà Nội.
Tổ ấm của vợ chồng Tú Anh và thiếu gia Phạm Gia Lộc viên mãn khi có "đủ nếp, đủ tẻ".
Sau khi kết hôn, Tú Anh sống khép kín hơn, ít đăng tải những hình ảnh riêng tư liên quan đến đời sống hôn nhân. Thế nhưng, qua những hình ảnh hiếm hoi cô chia sẻ cũng đủ khiến mọi người nhận thấy cô đang có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Ảnh: FB Duong Tu Anh
