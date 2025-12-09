Hà Nội

Hot face sao Việt: Á hậu Quỳnh Châu công bố tin vui có thai con đầu lòng

Giải trí

Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng với ông xã Phát Nguyễn. Quỳnh Nga khoe thành tích khi thi đấu pickleball với bạn trai tin đồn Việt Anh. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 9/12: Á hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Quỳnh Châu công bố tin vui có thai con đầu lòng với ông xã - doanh nhân Phát Nguyễn. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu
Diễn viên Quỳnh Nga khoe thành tích khi thi đấu pickleball với bạn trai tin đồn Việt Anh. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga
Ca sĩ Hoà Minzy tự hào vì nhận được bằng khen tại Giải thưởng tình nguyện Quốc gia nhằm tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn, thúc đẩy phong trào tình nguyện tại Việt Nam. Ảnh: FB Hòa Minzy
Vợ chồng Diễm Hương làm lễ rửa tội cho con trai. Ảnh: FB Maria Diễm Hương
Hoa hậu Bảo Ngọc tham dự Lễ ra mắt Chi hội phía Nam - Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia. Ảnh: FB Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Ca sĩ Đoan Trang cùng con gái tận hưởng khung cảnh bình yên ở Hội An. Ảnh: FB Doan Trang
Chi Pu khoe đường cong đồng hồ cát với bộ váy ôm màu đen. Ảnh: FB Chi Pu
Hoa hậu H’Hen Niê cùng chồng lần đầu diện Việt phục tại sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc. Ảnh: FB H'Hen Niê
Lọ Lem nhà MC Quyền Linh được ví như cô Tấm đang đi trẩy hội. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Hoa hậu Giáng My check in ở ngôi làng Bourton-on-the-Water ở Anh. Ảnh: FB Giang My Nguyen
