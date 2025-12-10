Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Á hậu Quỳnh Châu hôn nhân viên mãn, ngày càng đẹp mặn mà

Giải trí

Á hậu Quỳnh Châu hôn nhân viên mãn, ngày càng đẹp mặn mà

Á hậu Quỳnh Châu tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên doanh nhân Phát Nguyễn, được khen ngợi rạng rỡ hơn khi mang bầu con đầu lòng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quỳnh Châu)
Trên trang cá nhân, Á hậu Quỳnh Châu đăng tải hình ảnh bên doanh nhân Phát Nguyễn đồng thời báo tin vui bầu bí. "Một phép màu nhỏ đang lớn lên mỗi ngày trong chúng mình. Lần đầu Châu và Phát trở thành ba mẹ… vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Hôm nay chúng mình xin san sẻ niềm vui này đến mọi người. Mong nhận được nhiều yêu thương dành cho em bé của chúng mình nhé", cô viết.
Trên trang cá nhân, Á hậu Quỳnh Châu đăng tải hình ảnh bên doanh nhân Phát Nguyễn đồng thời báo tin vui bầu bí. "Một phép màu nhỏ đang lớn lên mỗi ngày trong chúng mình. Lần đầu Châu và Phát trở thành ba mẹ… vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Hôm nay chúng mình xin san sẻ niềm vui này đến mọi người. Mong nhận được nhiều yêu thương dành cho em bé của chúng mình nhé", cô viết.
Quỳnh Châu và Phát Nguyễn tổ chức lễ dạm hỏi và đám cưới cách đây ít tháng.
Quỳnh Châu và Phát Nguyễn tổ chức lễ dạm hỏi và đám cưới cách đây ít tháng.
Theo Vietnamnet, doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát sinh năm 1989 là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO một khách sạn lớn ở Đà Lạt. Còn Quỳnh Châu sinh năm 1994, là người mẫu, diễn viên. Cô từng đóng phim Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa. Quỳnh Châu đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016.
Theo Vietnamnet, doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát sinh năm 1989 là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO một khách sạn lớn ở Đà Lạt. Còn Quỳnh Châu sinh năm 1994, là người mẫu, diễn viên. Cô từng đóng phim Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa. Quỳnh Châu đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016.
Trên trang cá nhân, Quỳnh Châu từng chia sẻ về cơ duyên hẹn hò Phát Nguyễn. Quỳnh Châu cho biết, Phát Nguyễn thấy tài khoản của cô trên Instagram từ lâu nhưng chẳng dám nhắn tin, chỉ lặng lẽ dõi theo vì ngại. Hành trình yêu bắt đầu khi doanh nhân Phát Nguyễn nhắn tin với Quỳnh Châu.
Trên trang cá nhân, Quỳnh Châu từng chia sẻ về cơ duyên hẹn hò Phát Nguyễn. Quỳnh Châu cho biết, Phát Nguyễn thấy tài khoản của cô trên Instagram từ lâu nhưng chẳng dám nhắn tin, chỉ lặng lẽ dõi theo vì ngại. Hành trình yêu bắt đầu khi doanh nhân Phát Nguyễn nhắn tin với Quỳnh Châu.
Sau đám cưới, Quỳnh Châu hỗ trợ công việc của chồng, tiếp tục tham gia các sự kiện.
Sau đám cưới, Quỳnh Châu hỗ trợ công việc của chồng, tiếp tục tham gia các sự kiện.
Trước khi xác nhận mang bầu con đầu lòng, Quỳnh Châu khéo giấu vòng hai.
Trước khi xác nhận mang bầu con đầu lòng, Quỳnh Châu khéo giấu vòng hai.
Nàng hậu diện trang phục dáng suông, ưu tiên chất liệu mềm mại thay vì bó sát.
Nàng hậu diện trang phục dáng suông, ưu tiên chất liệu mềm mại thay vì bó sát.
Quỳnh Châu không diện trang phục khoe vòng hai như thường thấy.
Quỳnh Châu không diện trang phục khoe vòng hai như thường thấy.
Chân dài sinh năm 1994 được nhiều người khen ngợi đẹp mặn mà hơn sau khi mang thai.
Chân dài sinh năm 1994 được nhiều người khen ngợi đẹp mặn mà hơn sau khi mang thai.
Nàng hậu có cuộc sống viên mãn ở tuổi 31.
Nàng hậu có cuộc sống viên mãn ở tuổi 31.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quỳnh Châu)
#Á hậu Quỳnh Châu #Quỳnh Châu #vợ chồng Quỳnh Châu #Quỳnh Châu mang bầu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT