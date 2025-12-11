Hà Nội

Sự nghiệp của Violette Wautier trước sự cố hát lệch tông ở SEA Games 33

Giải trí

Sự nghiệp của Violette Wautier trước sự cố hát lệch tông ở SEA Games 33

Violette Wautier có 10 năm ca hát chuyên nghiệp. Mới đây, cô gặp sự cố trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trước giọng hát bị lệch tông của Violette Wautier khi cô thể hiện ca khúc 1% trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.
Trên trang cá nhân, Violette vừa gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô cho rằng giọng hát bị lệch tông là một sai sót mà cô không hề cố ý.
Nữ ca sĩ phân trần, trước lễ khai mạc, cô được ban tổ chức thông báo sẽ phải hát nhép 100% cho màn trình diễn, hệ thống micro sẽ tắt. Tuy nhiên, đến khi Violette biểu diễn, micro của cô vẫn được bật còn tai nghe của cô lại không hoạt động. Điều này khiến nữ ca sĩ không thể nghe thấy giọng của chính mình qua tai nghe.
Violette khẳng định từ trước đến nay, cô hiếm khi hát nhép. “Tôi không có ý định đổ lỗi cho ai cả, nhưng tôi muốn bảo vệ mình”, Violette bày tỏ.
Nữ ca sĩ còn cho biết: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy danh tiếng, hình ảnh, sự nghiệp của tôi đã bị ảnh hưởng”.
Phía Universal Music Thailand - công ty quản lý Violette cho biết, sự cố xảy ra do hiểu lầm giữa các thành viên nhóm kỹ thuật, dẫn đến màn trình diễn của nữ nghệ sĩ không diễn ra như thảo luận ban đầu.
Theo Her World, Violette bắt đầu viết nhạc vào năm 14 tuổi khi thần tượng nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Taylor Swift.
Năm 2013, khi đang học năm cuối khoa Nghệ thuật truyền thông tại đại học Chulalongkorn, Violette quyết định tham gia chương trình The Voice Thailand mùa 2.
Sau The Voice Thailand mùa 2, nữ ca sĩ liên tục tung các sản phẩm âm nhạc. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô mang tên Call me dramatic, ra mắt năm 2024. Năm 2023, cô tổ chức concert đầu tiên của mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 30, đánh dấu một cột mốc lớn trong sự nghiệp 10 năm ca hát.
Ngoài ca hát, Violette còn đóng phim. Cô từng tham gia phim The swimmers, Heart attack, Endless love. Hiện tại, cô có 4,1 triệu người theo dõi trên Instagram, 2,2 triệu trên Facebook.
