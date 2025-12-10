Hà Nội

Hot face sao Việt: Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc trẻ trung như 18

Giải trí

Hot face sao Việt: Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc trẻ trung như 18

Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc trẻ trung như 18. Hoa hậu Phương Khánh lên đồ với váy lụa dáng dài đi đám cưới. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 10/12: Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc trẻ trung như 18 dù đã là bà mẹ hai con. Ảnh: FB Duong Tu Anh
Hoa hậu Phương Khánh lên đồ với váy lụa dáng dài đi đám cưới. Ảnh: FB Nguyễn Phương Khánh
Diễn viên Huyền Lizzie chia sẻ hình ảnh hậu trường. Ảnh: FB Huyền Lizzie
Ca sĩ Sĩ Thanh an yên tận hưởng cuộc sống sau ồn ào nghi vấn mặc hàng nhái. Ảnh: FB Sĩ Thanh
MC Cát Tường đưa con gái đi chơi Giáng sinh sớm. Ảnh: FB Nguyễn Trí Cát Tường
Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn trổ tài nấu bún Thái chay. Ảnh: FB Huỳnh Anh Tuấn
Ca sĩ Hương Tràm diện corset cúp ngực gợi cảm. Ảnh: FB Hương Tràm Phạm
Diễn viên Midu mặc như nữ sinh. Ảnh: FB Midu
Hoa hậu Jennifer Phạm check in Ô Trấn, cô diện một chiếc áo choàng lông lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của phụ nữ Trung Quốc. Ảnh: FB Jennifer Pham
Diễn viên Hương Tươi cùng dàn diễn viên chụp ảnh trước giờ bấm máy. Ảnh: FB Trần Thu Hương
