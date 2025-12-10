Hot face sao Việt: Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc trẻ trung như 18

Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc trẻ trung như 18. Hoa hậu Phương Khánh lên đồ với váy lụa dáng dài đi đám cưới.
SEA Games khiến Bangkok sôi động hơn bao giờ hết, từ Yaowarat rực đèn đêm, quán cà phê xếp hàng dài đến những quán bar hàng đầu châu Á hút khách.
Quân Nga tiến về phía đông Kupyansk, chiếm quyền kiểm soát Kucherovka; chiếm đóng phần lớn Petropavlovka; phá đập hồ chứa Pechenezhskoye, ngăn cản giao thông.
Vải thiều Kaimana cao cấp từ Úc giá cao gấp nhiều lần so với vải thiều chính vụ tại Việt Nam, có lớp vỏ đỏ đậm, phần cùi dày, vị ngọt thanh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12, Bạch Dương đầu tư trúng đậm, của cải ồ ạt chảy về túi. Thiên Bình đừng xung đột với người khác, linh hoạt ứng phó.
Mạng xã hội những ngày gần đây đang rộ lên một trào lưu cực kỳ đáng yêu và sáng tạo, đó là khoe thú cưng như...một chiếc máy ảnh.
Mẫu xe tay ga RKM XMAX300 2026 của Trung Quốc vừa ra mắt mới đây có thiết kế giống Yamaha XMAX 300, cùng nhiều tính năng hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu.
Biệt thự nghỉ dưỡng của NSƯT Quang Tèo ở ngoại thành Hà Nội được xây theo phong cách tân cổ điển, có sân vườn nhiều cây xanh, hồ cá và khu đỗ xe.
Diện sơ mi trắng kết hợp quần jeans ống rộng, Midu được khán giả nhận xét trẻ trung như nữ sinh, thậm chí “lão hóa ngược”.
Chuột đồng quay lu đặc sản Đồng Tháp với lớp da giòn rụm, thịt béo thơm, trở thành món nhậu độc đáo khiến nhiều du khách tò mò thử một lần.
Người dùng bất ngờ khi ChatGPT liên tục lắp bắp, trả lời sai giờ giấc dù câu hỏi cực đơn giản.
Mùa Noel đang đến, bên cạnh những cây thông lấp lánh truyền thống, cộng đồng mạng đang xôn xao trước loạt cây thông độc đáo từ đồ ăn, vật dụng quen thuộc.
UNITED24 cho biết, tháp pháo Sky Sentinel do AI dẫn đường hiện đã được triển khai sau khi tiêu diệt sáu UAV Shahed trong quá trình thử nghiệm chiến đấu.
Trong 3 tuần tới, 3 con giáp đón vận may, quý nhân giúp mở ra cơ hội mới trong công việc và tài chính, tăng khả năng tích lũy và thành công.
Bức tượng bằng bạc tạc sinh vật lai nửa bò nửa người được khai quật ở Iran. Hiện vật này có thể từng là một phần của nghi lễ cách đây khoảng 5.000 năm.
HONOR 500 series ra mắt với thiết kế giống iPhone Air nhưng sở hữu pin 8.000mAh và chip mạnh mẽ.
Khu định cư phức hợp cổ ở Nga chứa 30 tấm bảng khảm và một loạt các tấm bảng trang trí hình tròn mô tả chữ vạn, chim chóc và các sinh vật thần thoại.
Sống trong những khu rừng ẩm rậm rạp Nam Mỹ, lười hai ngón (Choloepus didactylus) nổi tiếng với lối sống chậm rãi và tập tính kỳ lạ ít ai ngờ tới.
Nga chính thức tuyên bố, 5 lữ đoàn đã sẵn sàng và một mặt trận mới sắp mở ra; quân Ukraine đang thoát khỏi vòng vây gần Pokrovsk; quân Nga giành lại Sukhetsky.
Robot bảo mẫu ngày càng thông minh, từ chăm sóc trẻ em đến hỗ trợ người già, hứa hẹn thay đổi cuộc sống.
Tính đến tối 9/12, số trường hợp bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Nhật Bản được xác định là 34 người.