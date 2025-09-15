Nhận biết triệu chứng rối loạn tiền đình

Tiền đình là một phần của hệ thần kinh nằm phía sau ốc tai (hai bên), đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng cho cơ thể, giúp điều khiển tư thế, điệu bộ, kết hợp với các bộ phận như thân, đầu, tay, chân, mắt,… khi cử động. Còn dây thần kinh số 8 bắt đầu từ cầu não, vào xương đá và đi qua lỗ ống tai trong. Đây là đường truyền dẫn thông tin điều khiển hệ thống tiền đình giữ thăng bằng cho cơ thể.

Rối loạn tiền đình thường xuất hiện ở độ tuổi trung niên và người cao tuổi do sự suy giảm chức năng của các cơ quan tiếp nhận thông tin và cảm giác. Các triệu chứng và ảnh hưởng của bệnh thường sẽ nghiêm trọng hơn ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, do một số yếu tố như lối sống, chế độ sinh hoạt, công việc và môi trường mà tình trạng ở người trẻ đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.

Ảnh minh họa/Internet

Triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình được biểu hiện bởi tình trạng loạng choạng, cơ thể mất khả năng giữ thăng bằng, luôn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đau nửa đầu, đau đầu, buồn nôn, quay cuồng,…. Các triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình có thể xuất hiện đột ngột khiến người bệnh dễ té ngã, chấn thương. Thậm chí gây nguy hiểm khi không được phát hiện kịp thời.

Nguyên nhân gây bệnh ở người trẻ tuổi

Căng thẳng, stress quá mức: Áp lực công việc và cuộc sống hàng ngày khiến cho người trẻ thường xuyên đối diện với stress. Điều này có thể dẫn đến tình trạng sản sinh quá mức hormone cortisol trong cơ thể. Khi hormone này tích tụ quá nhiều sẽ làm tổn thương hệ thần kinh và gây rối loạn tiền đình.

Mất ngủ kéo dài cũng có thể liên quan đến vấn đề mất ngủ diễn ra trong thời gian dài. Tình trạng này ảnh hưởng đến dây thần kinh số 8, gây ra sự sai lệch trong quá trình dẫn truyền thông tin.

Khi có biểu hiện thường xuyên chóng mặt, mất ngủ,... cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Ảnh minh họa/Internet

Thói quen ít vận động hoặc do tính chất công việc phải ngồi nhiều giờ trước máy tính và trong môi trường phòng lạnh kín có thể là nguyên nhân gây bệnh.

Huyết áp thấp, thiếu máu, tai biến hoặc các bệnh lý tim mạch,… là những nguyên nhân có thể gây ra bệnh tiền đình. Khi hoạt động lưu thông máu đến não kém, chức năng của hệ thống tiền đình cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Những người bị mất máu nhiều, rối loạn chuyển hóa (suy giáp, tiểu đường, tăng ure huyết,…) cũng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Khi mắc bệnh này cũng có thể do hậu quả của các bệnh lý thần kinh như viêm dây thần kinh do virus, viêm tiền đình, chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, migraine, nhiễm trùng não, nhồi máu não, xuất huyết não, chấn thương, u não, u dây thần kinh, thiếu máu não, áp xe não, máu tụ ngoài màng cứng ở hố sau,…

Các bệnh lý về tai như viêm mê nhĩ, bệnh Meniere (gây rối loạn thính lực), thạch nhĩ (sỏi tai) lạc chỗ, viêm tai giữa, rò ngoại dịch, dị vật ống tai ngoài,… cũng có thể gây ra tình trạng bệnh này ở tuổi trẻ.

Ngoài ra, thay đổi thời tiết hoặc nhiệt độ môi trường có thể khởi phát bệnh; Phơi nhiễm với các chất độc hại hoặc sử dụng một số loại thuốc trong thời gian dài. Sống và làm việc trong môi trường nhiều tiếng ồn góp phần làm xuất hiện các triệu chứng của bệnh như chóng mặt, nhức đầu,…