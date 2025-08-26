Cảnh báo kẹo dẻo magie cho trẻ em có chứa thuốc kê đơn không được khai báo

Anh vừa phát đi cảnh báo về loại kẹo dẻo bổ sung magie mang nhãn Nutrition Ignition Kids Magnesium Glycinate Gummies có chứa thành phần không công bố.

Cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA) khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc ngừng sử dụng Kẹo dẻo Nutrition Ignition Kids Magnesium Glycinate Gummies cho trẻ em do có chứa melatonin không được khai báo, một loại thuốc chỉ được bán theo toa.

Kết quả kiểm tra hai lô sản phẩm của MHRA cho thấy sản phẩm có chứa melatonin. Các viên kẹo dẻo được thử nghiệm có chứa từ 1,5 đến 1,7mg melatonin trong mỗi viên. Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, bao bì sản phẩm khuyến nghị liều dùng 1 hoặc 2 viên kẹo dẻo mỗi ngày. Melatonin không được ghi trên bao bì sản phẩm.

Uống quá nhiều melatonin có thể gây buồn ngủ, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Tuy nhiên, việc uống melatonin ở liều cao thường không gây hại lâu dài và cơ thể thường đào thải chất này trong vòng 12 giờ.

Sản phẩm này chỉ được bán trực tuyến dưới dạng thực phẩm bổ sung, tuy nhiên, do có chứa thuốc nên MHRA đã yêu cầu các nhà bán lẻ trực tuyến gỡ bỏ sản phẩm khỏi kệ hàng, đồng thời khuyến cáo cha mẹ đưa sản phẩm đến hiệu thuốc để tiêu hủy an toàn.

Melatonin được cấp phép sử dụng tại Anh như một loại thuốc kê đơn cho các rối loạn giấc ngủ cụ thể ở cả người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, khi các phương pháp quản lý giấc ngủ khác không hiệu quả. Nếu được kê đơn, liều khởi đầu khuyến cáo của melatonin là 1mg cho trẻ em. Liều dùng cho trẻ em có thể tăng lên tối đa 5mg mỗi ngày trước khi đi ngủ.

Loại kẹo dẻo bổ sung magie cho trẻ em có chứa thành phần không công bố. Ảnh gov.uk

Công dụng của Kẹo dẻo Nutrition Ignition Kids Magnesium Glycinate là dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên để hỗ trợ "sự bình tĩnh, tập trung và tiêu hóa".

Tiến sĩ Alison Cave, Giám đốc An toàn của MHRA, cho biết: Chúng tôi khuyên bất kỳ phụ huynh hoặc người chăm sóc nào ngừng sử dụng sản phẩm này và vứt bỏ một cách an toàn.

Các tác dụng phụ như đau đầu, tăng động, chóng mặt và đau bụng đã được báo cáo ở trẻ em khi kê đơn và sử dụng melatonin theo chỉ định được cấp phép. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận trong các nghiên cứu trên trẻ em.

Bất kỳ ai nghi ngờ con mình hoặc trẻ em do mình chăm sóc gặp tác dụng phụ từ sản phẩm này đều được khuyên nên ngừng dùng và nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe, đồng thời báo cáo trực tiếp cho chương trình Thẻ vàng MHRA thông qua trang web (https://yellowcard.mhra.gov.uk) hoặc bằng cách tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trên cửa hàng Google Play hoặc Apple App.