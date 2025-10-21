Nhà Trắng bắt đầu phá dỡ một phần Cánh Đông xây phòng khiêu vũ

Nhà Trắng bắt đầu phá dỡ một phần Cánh Đông để phục vụ cho việc xây dựng phòng khiêu vũ theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo CBS News, Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin về việc phá dỡ và công bố hình ảnh cho thấy máy móc hạng nặng được sử dụng trong quá trình phá dỡ một phần Cánh Đông của Nhà Trắng tại thủ đô Washington DC hôm 20/10 để xây dựng phòng khiêu vũ theo kế hoạch của Tổng thống Trump.

Cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ. Ảnh: New York Post.

"Chúng tôi đang xây dựng một phòng khiêu vũ, vừa mới bắt đầu hôm nay (20/10), Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện, đồng thời khẳng định đây là dự án "vô cùng cần thiết" để tổ chức các sự kiện lớn.

Trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào tháng 9 rằng quá trình xây dựng đã bắt đầu, nhưng vào thời điểm đó, không có phần nào của Nhà Trắng bị phá dỡ.

Bản vẽ mặt ngoài của phòng khiêu vũ Nhà Trắng. Ảnh: CBS News.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump vào ngày 20/10, trong đó thông báo rằng "đã khởi công xây dựng phòng khiêu vũ Nhà Trắng mới, to và đẹp".

Bản vẽ bên trong của phòng khiêu vũ Nhà Trắng. Ảnh: CBS News.

Nhà Trắng cho biết thêm, kinh phí cho dự án phòng khiêu vũ này dự kiến là 250 triệu USD, được các doanh nghiệp và công ty công nghệ lớn, trong đó có Apple, Microsoft,...tài trợ.

Diện tích ban đầu dự kiến của phòng khiêu vũ là khoảng 8.361 m2, nhưng con số này có thể sẽ tăng lên. Phòng khiêu vũ dự kiến ​​có sức chứa 999 người, tăng so với ước tính ban đầu là 650 người. Ông Trump cho biết thêm, tòa nhà sẽ được lắp kính chống đạn ở tất cả các mặt.

