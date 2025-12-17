Hà Nội

Sống Khỏe

Nhà thuốc tây Bình An bị xử phạt 44 triệu

Nhà thuốc Bình An và hai công ty dược bị phạt do vắng mặt người chịu trách nhiệm, bán thuốc không có đơn, vi phạm quy định kiểm soát thuốc.

Bình Nguyên

Ngày 17/12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công khai quyết định xử phạt loạt cơ sở vi phạm về lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Cụ thể, xử phạt Nhà thuốc tây Bình An (561/22/3A đường số 4, Khu phố 3, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh) 44 triệu đồng.

Lý do xử phạt: người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

2-7686.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã hết hạn dùng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Không có thiết bị, không triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, không thực hiện kết nối mạng, không bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra theo quy định của pháp luật, trừ cơ sở bán lẻ dược liệu.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt Nhà thuốc tây Bình An/ Ảnh chụp màn hình

Đợt này, Công ty TNHH Đông Dược Trường Giang (9/261 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng bị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 30 triệu đồng. Do bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa An Đông (số 360 đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Tâm An (124 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng bị xử phạt 8 triệu đồng. Do có cùng hành vi vi phạm là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Xử phạt Hộ kinh doanh 138 Sống Khỏe 80 triệu, đình chỉ hoạt động 18 tháng

Vi phạm trong lĩnh vực y tế, Hộ kinh doanh 138 Sống Khỏe vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Ngày 2/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công khai Quyết định số 4091 QĐ-XPHC ngày 13/11/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Hộ kinh doanh 138 Sống Khỏe.

Hộ kinh doanh 138 Sống Khỏe (30 Hoa Hồng, phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh) đã có các hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty TNHH Sie Academy 35 triệu đồng

Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Sie Academy và Hộ kinh doanh Phòng khám chữa bệnh BS. Nguyễn Tất Thắng.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4377/QĐ-XPHC ngày 26/11/2025 đối với Công ty TNHH Sie Academy.

Cụ thể, Công ty Sie Academy có địa chỉ tại12 Bis Phan Kế Bính, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh bị xử phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 02 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị xử phạt 80 triệu đồng

Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị phạt vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo sai phạm...

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4396/QĐ-XPHC ngày 27/11/2025 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental (268A Khuông Việt, phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Xem chi tiết

