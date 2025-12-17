Nhà thuốc tây Bình An bị xử phạt 44 triệu

Nhà thuốc Bình An và hai công ty dược bị phạt do vắng mặt người chịu trách nhiệm, bán thuốc không có đơn, vi phạm quy định kiểm soát thuốc.

Ngày 17/12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công khai quyết định xử phạt loạt cơ sở vi phạm về lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Cụ thể, xử phạt Nhà thuốc tây Bình An (561/22/3A đường số 4, Khu phố 3, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh) 44 triệu đồng.

Lý do xử phạt: người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã hết hạn dùng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Không có thiết bị, không triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, không thực hiện kết nối mạng, không bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra theo quy định của pháp luật, trừ cơ sở bán lẻ dược liệu.

Đợt này, Công ty TNHH Đông Dược Trường Giang (9/261 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng bị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 30 triệu đồng. Do bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa An Đông (số 360 đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Tâm An (124 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng bị xử phạt 8 triệu đồng. Do có cùng hành vi vi phạm là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.