Sống Khỏe

Xử phạt Công ty TNHH Sie Academy 35 triệu đồng

Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Sie Academy và Hộ kinh doanh Phòng khám chữa bệnh BS. Nguyễn Tất Thắng.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4377/QĐ-XPHC ngày 26/11/2025 đối với Công ty TNHH Sie Academy.

Cụ thể, Công ty Sie Academy có địa chỉ tại12 Bis Phan Kế Bính, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh bị xử phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 02 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Lý do xử phạt do công ty này quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

3.png
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số 4377/QĐ-XPHC. Ảnh chụp màn hình

Hộ kinh doanh Phòng khám chữa bệnh BS. Nguyễn Tất Thắng (1057 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 43 triệu đồng.

Lý do xử phạt do hộ kinh doanh này cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

4.png
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế số 4165/QĐ-XPHC. Ảnh chụp màn hình

Ngoài xử phạt hành chính, Hộ kinh doanh còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 02 tháng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 01 tháng.

khc3a1m-che1bbafa-be1bb87nh-khc3b4ng-cc3b3-gie1baa5y-phc3a9p-hc3a0nh-nghe1bb81-xe1bbad-phe1baa1t-bao-nhic3aau-1505.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo đối với người dân, khi lựa chọn cơ sở y tế để sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thẩm mỹ… phải tìm hiểu và kiểm chứng thông tin trước khi quyết định sử dụng dịch vụ. Người dân có thể tra cứu thông tin cơ sở khám chữa bệnh theo địa chỉ “https://tracuu.khambenh.gov.vn”.

Khi phát hiện cơ sở y tế hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh, liên hệ ngay đường dây nóng của Sở Y tế hoặc tải ứng dụng “Y tế trực tuyến” để cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng xử lý và ngăn chặn kịp thời.

