Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị xử phạt 80 triệu đồng

Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị phạt vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo sai phạm...

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4396/QĐ-XPHC ngày 27/11/2025 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental (268A Khuông Việt, phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Ảnh facebook Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental

Ngoài bị xử phạt hành chính, Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 03 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 02 tháng. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ vi phạm.

Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố/ Ảnh chụp màn hình

Cũng tại địa chỉ 68A Khuông Việt, phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4395/QĐ-XPHC ngày 27/11/2025 xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Thế Hoàn 35 triệu đồng do khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4167/QĐ-XPHC ngày 18/11/2025 xử phạt Hộ kinh doanh Phòng khám Nội tổng hợp (tại 272 Hòa Hảo, P. Vườn Lài, TP HCM) 2 triệu đồng do lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Sở cũng ban hành Quyết định số 4166/QĐ-XPHC ngày 18/11/2025 xử phạt Công ty TNHH Hợp tác Y tế xét nghiệm Medic (cùng địa chỉ) bị phạt 8 triệu đồng vì người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.