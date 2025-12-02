Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị xử phạt 80 triệu đồng

Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị phạt vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo sai phạm...

Bình Nguyên

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4396/QĐ-XPHC ngày 27/11/2025 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental (268A Khuông Việt, phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

1-7605-1181.jpg
Ảnh facebook Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental

Ngoài bị xử phạt hành chính, Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 03 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 02 tháng. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ vi phạm.

Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố/ Ảnh chụp màn hình

Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố/ Ảnh chụp màn hình

Cũng tại địa chỉ 68A Khuông Việt, phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4395/QĐ-XPHC ngày 27/11/2025 xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Thế Hoàn 35 triệu đồng do khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4167/QĐ-XPHC ngày 18/11/2025 xử phạt Hộ kinh doanh Phòng khám Nội tổng hợp (tại 272 Hòa Hảo, P. Vườn Lài, TP HCM) 2 triệu đồng do lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Sở cũng ban hành Quyết định số 4166/QĐ-XPHC ngày 18/11/2025 xử phạt Công ty TNHH Hợp tác Y tế xét nghiệm Medic (cùng địa chỉ) bị phạt 8 triệu đồng vì người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đối với Hộ kinh doanh Phòng khám Nội tổng hợp và Công ty TNHH Hợp tác Y tế xét nghiệm Medic/Ảnh chụp màn hình

Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đối với Hộ kinh doanh Phòng khám Nội tổng hợp và Công ty TNHH Hợp tác Y tế xét nghiệm Medic/Ảnh chụp màn hình

    #bị xử phạt #Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental #Nha khoa #Phạt hành chính #Anh Dental #Hành nghề trái phép

    Bài liên quan

    Sống Khỏe

    Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông - (TNHH) bị xử phạt 120 triệu

    Cục Quản lý Dược vừa xử phạt hành chính đối với Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông số tiền 120 triệu đồng, thu hồi 3 sản phẩm vi phạm.

    Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 663/QĐ-XPHC ngày 07/11/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông - (TNHH), địa chỉ: TS 509, tờ bản đồ số 01, Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

    Lý do xử phạt do Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông - (TNHH) đã thực hiện một loạt hành vi sai phạm:

    Xem chi tiết

    Sống Khỏe

    Sai phạm quảng cáo, Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu... có nhẹ?

    Theo luật sư, mức phạt 130 triệu đồng đối với Optibac Probiotics (Vietnam) đúng quy định, song vẫn chưa đủ sức răn đe.

    Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về mức xử phạt đối với sai phạm quảng cáo của Optibac Probiotics (Vietnam), luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, theo quy định pháp luật khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố là một trong các hành vi bị cấm.

    1-5835.jpg
    Xem chi tiết

    Sống Khỏe

    Hộ kinh doanh Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Nhân Đức PB bị xử phạt

    Hộ kinh doanh Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Nhân Đức PB cùng nhiều cá nhân bị xử phạt vì khám chữa bệnh trái phép, sử dụng hình ảnh không được phép.

    Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân có hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, sai phạm trong quảng cáo dịch vụ.

    Cụ thể, Hộ kinh doanh Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Nhân Đức PB (45 Huỳnh Minh Thạnh, xã Hồ Tràm, TP HCM) bị xử phạt hành chính số tiền 32.500.000 đồng theo Quyết định số 3993/QĐ-XPHC ngày 5/11/2/25.

    Xem chi tiết

    Đọc nhiều nhất

    TIÊU ĐIỂM

    TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

    AN TOÀN THỰC PHẨM

    LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

    Kiến thức cần biết

    Tin mới