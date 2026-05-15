Nhà thờ khổng lồ bằng gạch thô khiến giới kiến trúc toàn cầu kinh ngạc

Ẩn mình tại một thị trấn ven biển Uruguay, nhà thờ Atlántida khiến thế giới kinh ngạc vì kiến trúc dị biệt được tạo nên gần như chỉ từ gạch đỏ.

T.B (tổng hợp)

Nhà thờ Atlántida là công trình nổi tiếng nhất của kỹ sư người Uruguay Eladio Dieste - một thiên tài xây dựng từng khiến giới kiến trúc phải nhìn gạch nung bằng con mắt hoàn toàn khác.

Ảnh: architectuul

Thoạt nhìn, nhà thờ này không hề giống những công trình tôn giáo hoành tráng quen thuộc ở châu Âu. Nó không có mái vòm khổng lồ bằng đá cẩm thạch hay những cột trụ nặng nề kiểu Gothic. Toàn bộ công trình chủ yếu được xây bằng gạch đỏ giản dị, vật liệu vốn phổ biến và rẻ tiền ở Uruguay. Nhưng chính từ vật liệu đơn sơ ấy, Dieste đã tạo nên một kiệt tác gần như “thách thức trọng lực”.

Ảnh: imaginoso

Điểm đặc biệt nhất của nhà thờ nằm ở các bức tường gợn sóng mềm mại như những dải vải đang chuyển động. Mái nhà cong nhẹ, liên tục uốn lượn mà gần như không cần hệ cột chống đồ sộ. Khi ánh sáng chiếu qua các khe hẹp giữa tường và mái, không gian bên trong trở nên huyền ảo với những dải sáng kéo dài như đang trôi nổi.

Ảnh: pragmatika

Eladio Dieste gọi kỹ thuật của mình là “Kỹ thuật xây gạch gia cường bằng gốm” (ceramic reinforced masonry). Ông tin rằng vật liệu bình dân vẫn có thể tạo nên vẻ đẹp cao cấp nếu được hiểu đúng về hình học và kết cấu. Triết lý ấy khiến công trình mang cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi, như thể nó mọc lên tự nhiên từ chính vùng đất địa phương.

Điều thú vị là nhà thờ Atlántida ban đầu được xây cho một cộng đồng lao động bình thường vào cuối thập niên 1950. Nó không được tạo ra như biểu tượng xa hoa, mà là một công trình phục vụ đời sống hằng ngày. Nhưng theo thời gian, giới kiến trúc quốc tế bắt đầu xem đây là một trong những ví dụ xuất sắc nhất của kiến trúc kỹ thuật thế kỷ 20.

Năm 2021, UNESCO đã công nhận “Công trình của kỹ sư Eladio Dieste: Nhà thờ Atlántida” là Di sản Thế giới. Quyết định ấy không chỉ tôn vinh riêng một nhà thờ, mà còn ghi nhận tư duy táo bạo của Dieste: biến gạch nung bình thường thành nghệ thuật kiến trúc mang vẻ đẹp gần như hữu cơ.

Ngày nay, giữa thị trấn nhỏ ven biển, công trình ấy vẫn đứng đó với những đường cong mềm mại và ánh sáng dịu dàng. Nó chứng minh rằng đôi khi những ý tưởng vĩ đại nhất không cần đến vật liệu đắt tiền, mà cần một người đủ tài năng để khiến gạch và trọng lực “trò chuyện” với nhau.

Kho tri thức

Thành phố hình chiếc máy bay được UNESCO công nhận Di sản thế giới

Được xây dựng gần như từ con số không giữa cao nguyên khô cằn, Brasília là giấc mơ hiện đại hóa táo bạo biến thành hiện thực bằng bê tông và kính.

Nằm giữa vùng cao nguyên rộng lớn của Brazil, Brasília được khánh thành năm 1960 nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các thành phố ven biển như Rio de Janeiro. Điều khiến nơi đây nổi bật không chỉ là vai trò chính trị mà còn là thiết kế đô thị mang tính cách mạng, giúp thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987.

Kho tri thức

Những ngôi nhà trăm tuổi 'có linh hồn' sừng sững giữa hoang mạc Tây Phi

Giữa vùng đất Tây Phi đầy nắng gió, có một nơi mà kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống hòa quyện thành một di sản sống độc đáo.

Trải dài qua miền Bắc Benin và một phần Togo, Koutammakou là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là quê hương của người Batammariba, một cộng đồng đã gìn giữ lối sống truyền thống suốt nhiều thế kỷ. Điều khiến Koutammakou trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, mà còn là cách con người sống hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

Kho tri thức

“Khảm Sắc” đánh thức di sản khảm trai bằng trải nghiệm sống động

Từ không gian làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án “Khảm Sắc” mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo, đưa nghệ thuật khảm trai truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Ngày 27/04/2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa thuộc dự án “Khảm Sắc” đã chính thức khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội). Với sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, chương trình đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống bước gần hơn với đời sống đương đại.

Du khách tham quan triển lãm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.
Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.