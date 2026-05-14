Bất ngờ thân phận bộ xương đàn ông trong lăng mộ công chúa 17 tuổi

Một nhóm khảo cổ học khi tiến vào lăng mộ của công chúa 17 tuổi và tìm thấy một người đàn ông đã canh giữ kho báu hơn một nghìn năm.

Trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, những nghi lễ mai táng cầu kỳ luôn là một hiện tượng độc đáo. Địa vị xã hội càng cao, tang lễ càng long trọng và đồ tùy táng càng giàu có. Vì lý do này, trong hàng nghìn năm, những kẻ trộm mộ đặc biệt ưa thích các lăng mộ cổ, với hy vọng thu được kho báu và làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, trộm mộ giống như một canh bạc khó đoán; phần thưởng càng cao, rủi ro càng lớn, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Vận rủi không chỉ khiến người ta ra về tay trắng mà còn có thể mất mạng, với những hậu quả khôn lường.

Là thành viên hoàng tộc được chôn cất với nghi lễ trọng thể, lăng mộ của Công chúa Vĩnh Thái (685-701, cháu nội của Võ Tắc Thiên) đương nhiên rất xa hoa, sánh ngang với lăng mộ của các hoàng đế.

Trong quá trình khai quật khảo cổ, người ta tìm thấy bộ xương một người đàn ông ngồi trong lăng mộ, quần áo rách nát. Có một lỗ trên đầu ông ta, và những chiếc rìu gỉ sét cùng đồ trang sức bằng vàng bạc nằm rải rác xung quanh.

Nghiên cứu cho thấy người đàn ông này là một kẻ trộm mộ từ thời Ngũ Đại đến thời Tống, có khả năng bị giết vì tranh chấp chiến lợi phẩm với đồng bọn, và cuối cùng đã nằm trong lăng mộ suốt nghìn năm.

Sự việc này một lần nữa khẳng định câu tục ngữ xưa: "Người chết vì của cải, chim chết vì thức ăn". Xét cho cùng, tất cả đều do lòng tham gây ra. Những người từng là đối tác cuối cùng có thể trở thành kẻ thù vì tham vọng quá đà. Tham vọng đôi khi giống như một tấm gương, phản chiếu mặt nguy hiểm nhất khó ai có thể lường trước được.