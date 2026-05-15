Chuyên gia lý giải bí ẩn về 'ngôi nhà ma' khiến nhiều người rợn tóc gáy

Theo nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho hay sóng hạ âm là một trong những lý do khiến một số người sợ hãi khi ở trong "ngôi nhà ma".

Trong nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Frontiers in Behavioral Neuroscience, các chuyên gia có phát hiện đáng chú ý về các "ngôi nhà ma". Họ đã nghiên cứu những ngôi nhà này và xác định sóng hạ âm - sóng âm nằm dưới ngưỡng nghe của tai người - phát ra từ lò hơi cũ, đường ống và hệ thống cấp thoát nước trong một tòa nhà cũ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho tâm trạng con người, khiến họ cảm thấy sợ hãi, khó chịu.

Những cảm giác trên đủ để thuyết phục một số người tin rằng tồn tại linh hồn trong "ngôi nhà ma". Đặc biệt, nếu những người này vốn tin vào sự tồn tại của hồn ma thì càng cảm thấy rùng rợn, sợ hãi khi bước chân vào trong "ngôi nhà ma".

"Điều mà sóng hạ âm có thể làm là mang đến một cảm giác khó chịu về thể chất mà có thể bị con người tìm cách giải thích bằng cách gán cho ma quỷ", GS Rodney Schmaltz của Đại học MacEwan (Canada), đồng tác giả nghiên cứu cho hay.

Một số người cảm thấy sợ hãi, lo lắng khi ở trong "ngôi nhà ma". Ảnh: iso.500px.com.

GS Schmaltz lý giải thêm rằng, đối với những người không tin vào hiện tượng siêu nhiên, cảm giác trên được xem là một sự ngột ngạt, khó chịu đối với môi trường bên trong của ngôi nhà cũ kỹ.

"Đối với những người đã tin vào hiện tượng siêu nhiên, cảm giác đó dễ dàng bị diễn giải thành bằng chứng của một "bóng ma" hoặc "sự hiện diện vô hình" nào đó", GS Schmaltz cho biết thêm.

Sóng hạ âm là thuật ngữ dùng để chỉ âm thanh có tần số dưới 20 Hz. Trong khi tần số này nằm ngoài ngưỡng nghe thông thường của con người, một số nghiên cứu cho thấy tiềm thức của chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những âm thanh tần số thấp đó.

Theo giới nghiên cứu, sóng hạ âm chỉ là một trong những lời giải thích cho cảm giác "có ma" mà một số người cảm nhận được. Do vậy, các nhà khoa học sẽ tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu hơn nhằm giải mã nguyên nhân đằng sau những hiện tượng bí ẩn như nhìn thấy hồn ma hay nghe thấy âm thanh kỳ quái tại những địa điểm được cho là bị ma ám trên thế giới.