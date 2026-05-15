Chuyên gia lý giải bí ẩn về 'ngôi nhà ma' khiến nhiều người rợn tóc gáy

Theo nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho hay sóng hạ âm là một trong những lý do khiến một số người sợ hãi khi ở trong "ngôi nhà ma".

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Frontiers in Behavioral Neuroscience, các chuyên gia có phát hiện đáng chú ý về các "ngôi nhà ma". Họ đã nghiên cứu những ngôi nhà này và xác định sóng hạ âm - sóng âm nằm dưới ngưỡng nghe của tai người - phát ra từ lò hơi cũ, đường ống và hệ thống cấp thoát nước trong một tòa nhà cũ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho tâm trạng con người, khiến họ cảm thấy sợ hãi, khó chịu.

Những cảm giác trên đủ để thuyết phục một số người tin rằng tồn tại linh hồn trong "ngôi nhà ma". Đặc biệt, nếu những người này vốn tin vào sự tồn tại của hồn ma thì càng cảm thấy rùng rợn, sợ hãi khi bước chân vào trong "ngôi nhà ma".

"Điều mà sóng hạ âm có thể làm là mang đến một cảm giác khó chịu về thể chất mà có thể bị con người tìm cách giải thích bằng cách gán cho ma quỷ", GS Rodney Schmaltz của Đại học MacEwan (Canada), đồng tác giả nghiên cứu cho hay.

Một số người cảm thấy sợ hãi, lo lắng khi ở trong "ngôi nhà ma". Ảnh: iso.500px.com.

GS Schmaltz lý giải thêm rằng, đối với những người không tin vào hiện tượng siêu nhiên, cảm giác trên được xem là một sự ngột ngạt, khó chịu đối với môi trường bên trong của ngôi nhà cũ kỹ.

"Đối với những người đã tin vào hiện tượng siêu nhiên, cảm giác đó dễ dàng bị diễn giải thành bằng chứng của một "bóng ma" hoặc "sự hiện diện vô hình" nào đó", GS Schmaltz cho biết thêm.

Sóng hạ âm là thuật ngữ dùng để chỉ âm thanh có tần số dưới 20 Hz. Trong khi tần số này nằm ngoài ngưỡng nghe thông thường của con người, một số nghiên cứu cho thấy tiềm thức của chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những âm thanh tần số thấp đó.

Theo giới nghiên cứu, sóng hạ âm chỉ là một trong những lời giải thích cho cảm giác "có ma" mà một số người cảm nhận được. Do vậy, các nhà khoa học sẽ tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu hơn nhằm giải mã nguyên nhân đằng sau những hiện tượng bí ẩn như nhìn thấy hồn ma hay nghe thấy âm thanh kỳ quái tại những địa điểm được cho là bị ma ám trên thế giới.

Ngôi nhà ma ám nổi tiếng nước Mỹ, chứa bí ẩn rùng rợn suốt trăm năm

Được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Sarah Winchester vào những năm 1880, ngôi nhà Winchester ở Mỹ được nhiều người biết đến với những điều kỳ dị, ma quái.

Năm 1862, Sarah Lockwood Pardee kết hôn với William Wirt Winchester - con trai nhà sáng lập công ty vũ khí Winchester Repeating là Oliver Winchester. Ảnh: The Wub/Wikimedia Commons.
Sau khi kết hôn, vợ chồng Sarah có một cô con gái. Tuy nhiên, con gái của họ không may chết sớm. Năm 1881, bà trải qua nỗi đau mất chồng. Bà thừa hưởng khối tài sản thừa kế khổng lồ lên đến 20 triệu USD và lợi nhuận 1.000 USD (tương đương với 30.000 USD theo giá trị ngày nay) mỗi ngày từ công ty chế tạo vũ khí Winchester Repeating. Ảnh: The Wub/Wikimedia Commons.
Sự thật gây sốc về hiện tượng 'ma trơi' từng ám ảnh nhân loại

Theo nghiên cứu mới, những tia sáng nhỏ đốt cháy bong bóng khí metan li ti là nguyên nhân gây ra hiện tượng "ma trơi" bí ẩn.

Hàng trăm năm qua, giới nghiên cứu nỗ lực giải mã hiện tượng "ma trơi" bí ẩn. Theo lời kể của các nhân chứng, những ngọn lửa xanh thỉnh thoảng xuất hiện trên các đầm lầy, nghĩa trang trong đêm tối. Ảnh: Picture Art Collection via Alamy.
Theo một số giai thoại dân gian, hiện tượng "ma trơi" kỳ bí được cho là do linh hồn của những đứa trẻ gây ra và ánh sáng ma quái đó nhằm đánh lạc hướng người đi đường. Ảnh: Richard N. Zare.
Linh hồn ma quái đầy quyền năng ám ảnh dân châu Phi

Trong tín ngưỡng dân gian Congo, Nzambi được xem là một linh hồn ma quái đầy quyền năng, gắn liền với truyền thuyết rùng rợn về xác sống và thế giới âm phủ.

Nguồn gốc trong văn hóa Congo. Nzambi xuất hiện trong tín ngưỡng dân gian Trung Phi, gắn liền với khái niệm về hồn ma và sức mạnh siêu nhiên. Ảnh: Pinterest.
Liên quan đến xác sống. Trong truyền thuyết, Nzambi có khả năng điều khiển xác chết, biến chúng thành những kẻ sống lại vô hồn. Ảnh: Pinterest.
Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

