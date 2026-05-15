Nghệ thuật tuyên truyền Hồ Chí Minh dưới góc nhìn truyền thông hiện đại

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường được nhắc đến như một nhà lãnh đạo chính trị, nhà tư tưởng và danh nhân văn hóa. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ truyền thông đại chúng hiện đại, Người còn là một “bậc thầy truyền thông” với khả năng tuyên truyền, xây dựng hình ảnh và kết nối công chúng rất đáng chú ý. Điều đặc biệt là nghệ thuật tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm, trong bối cảnh chưa có internet, mạng xã hội hay công nghệ truyền thông hiện đại như ngày nay. Dù vậy, nhiều phương thức mà Người sử dụng vẫn cho thấy tính hiệu quả, tính nhân văn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ nếu soi chiếu dưới lăng kính truyền thông thế kỷ 21.

Ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu nhưng giàu sức thuyết phục

Một trong những đặc điểm nổi bật của nghệ thuật tuyên truyền Hồ Chí Minh là khả năng truyền đạt thông điệp bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu nhưng giàu sức thuyết phục. Trong truyền thông hiện đại, việc tối ưu hóa thông điệp để tiếp cận số đông là nguyên tắc rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm vận dụng nguyên tắc này từ nhiều thập niên trước. Các bài viết, bài nói chuyện hay thư gửi đồng bào của Người thường ngắn gọn, rõ ràng, tránh dùng những khái niệm quá hàn lâm hay khẩu hiệu khó hiểu.

Người từng nhấn mạnh rằng, viết và nói phải để “quần chúng hiểu, quần chúng nhớ và quần chúng làm theo”. Chính vì vậy, thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh có khả năng lan tỏa rộng trong xã hội, kể cả với những tầng lớp học vấn thấp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với công nhân, cán bộ nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Ấn bản “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Nếu nhìn bằng ngôn ngữ của truyền thông hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất giỏi “định dạng nội dung” phù hợp với từng nhóm công chúng khác nhau. Khi viết báo bằng tiếng Pháp cho độc giả quốc tế, văn phong của Người sắc sảo, giàu tính tranh luận và mang tinh thần phản biện mạnh mẽ. Khi nói chuyện với nông dân hay chiến sĩ, Người dùng lối diễn đạt gần gũi, giàu hình ảnh đời thường. Với thiếu nhi, ngôn ngữ lại giản dị và chan chứa tình cảm. Khả năng điều chỉnh thông điệp tùy theo đối tượng tiếp nhận chính là một nguyên tắc cốt lõi của truyền thông đại chúng ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất sớm hiểu sức mạnh của báo chí như một công cụ định hình dư luận xã hội. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người trực tiếp viết hàng nghìn bài báo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Người tham gia sáng lập, điều hành hoặc cộng tác với nhiều tờ báo ở Pháp, Trung Quốc và Việt Nam. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí không chỉ là nơi truyền tải thông tin mà còn là công cụ giáo dục chính trị, xây dựng nhận thức xã hội và khơi dậy tinh thần hành động. Đây là tư duy rất gần với khái niệm “truyền thông định hướng công chúng” trong xã hội hiện đại.

Sự chân thực tạo nên uy tín truyền thông

Một khía cạnh đặc biệt đáng chú ý là nghệ thuật xây dựng hình ảnh cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời đại ngày nay, các chính trị gia thường cần đội ngũ chuyên gia truyền thông để xây dựng thương hiệu cá nhân. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo dựng được hình ảnh có sức lan tỏa mạnh mẽ bằng chính lối sống và phong cách ứng xử của mình. Hình ảnh bộ quần áo kaki giản dị, đôi dép cao su, căn nhà sàn nhỏ hay những buổi trò chuyện thân mật với thiếu nhi đã trở thành biểu tượng truyền thông rất hiệu quả. Đó là kiểu hình ảnh nhất quán, dễ nhận diện và giàu cảm xúc, tạo nên sự gần gũi giữa lãnh tụ với quần chúng.

Từ góc nhìn truyền thông hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất thành công trong việc tạo dựng “narrative”, tức câu chuyện lớn mang tính biểu tượng cho cả dân tộc. Người không chỉ nói về độc lập dân tộc bằng ngôn ngữ chính trị khô cứng mà biến nó thành khát vọng chung, gắn với phẩm giá con người và quyền được sống tự do của mỗi dân tộc bị áp bức. Chính cách kể chuyện giàu cảm xúc ấy giúp cuộc đấu tranh của Việt Nam nhận được sự đồng cảm rộng rãi từ dư luận quốc tế.

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rất rõ vai trò của tính xác thực trong truyền thông. Trong bối cảnh hiện đại, công chúng ở mọi quốc gia ngày càng mất niềm tin vào những thông điệp mang tính tuyên truyền cứng nhắc hoặc hình ảnh được xây dựng quá giả tạo. Sức thuyết phục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từ sự thống nhất giữa lời nói và hành động. Người kêu gọi tiết kiệm và chính bản thân sống tiết kiệm. Người nói về gần dân và thực sự sống gần dân. Chính sự chân thực ấy tạo nên “uy tín truyền thông” rất lớn, điều mà nhiều chiến dịch truyền thông hiện đại dù đầu tư công nghệ và tài chính cao vẫn khó đạt được.

Nếu đặt trong bối cảnh thời đại số ngày nay, có thể thấy nhiều nguyên tắc truyền thông của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Trong môi trường mạng xã hội, nơi thông tin cạnh tranh khốc liệt và công chúng có xu hướng chú ý đến nội dung ngắn, rõ ràng và giàu cảm xúc, phong cách truyền đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy tính hiệu quả đáng kinh ngạc. Những thông điệp đơn giản nhưng chân thành, khả năng kể chuyện gần gũi, xây dựng hình ảnh nhất quán và hiểu tâm lý công chúng đều là những yếu tố mà giới truyền thông hiện đại đặc biệt coi trọng.

Tuy nhiên, nhìn nhận nghệ thuật tuyên truyền Hồ Chí Minh từ góc độ hiện đại không có nghĩa là tách Người khỏi bối cảnh lịch sử cụ thể. Các hoạt động tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn với mục tiêu giải phóng dân tộc, vận động quần chúng và xây dựng ý thức chính trị trong thời kỳ đấu tranh cách mạng. Chính bối cảnh lịch sử ấy đã định hình nội dung và phương pháp truyền thông của Người. Dù vậy, vượt lên khỏi giới hạn thời đại, nhiều kỹ năng và tư duy truyền thông của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn cho thấy giá trị tham khảo lớn đối với nghiên cứu truyền thông đại chúng hiện nay.

Có thể nói, dưới góc nhìn truyền thông hiện đại, Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách mạng mà còn là người có tư duy truyền thông rất nhạy bén. Sự kết hợp giữa tính giản dị, tính chân thực, khả năng kể chuyện và nghệ thuật xây dựng biểu tượng đã giúp thông điệp của Người có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội Việt Nam cũng như dư luận quốc tế. Đó cũng là lý do vì sao, dù đã nhiều thập niên trôi qua, hình ảnh và thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục hiện diện sâu đậm trong đời sống văn hóa và chính trị Việt Nam hiện đại.