Đi thực tế, bé trai 6 tuổi tình cờ đào được vũ khí cổ 1.300 tuổi

Trong chuyến đi thực tế tại trang trại gần Tingelstad, Na Uy, bé trai 6 tuổi tình cờ đào được thanh kiếm Viking khoảng 1.300 năm tuổi trên cánh đồng.

Chuyến đi thực tế do trường học tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua đã trở thành trải nghiệm khó quên của cậu bé Henrik Refsnes Mørtvedt, 6 tuổi. Khi tham quan một trang trại gần Tingelstad cùng các bạn trong lớp, Henrik phát hiện có thứ gì đó nhô ra khỏi mặt đất trên cánh đồng đã cày xới. Cậu bé cúi xuống, đào đất rồi kéo lên một thanh kim loại đã hoen rỉ. Đó thực chất là thanh kiếm khoảng 1.300 năm tuổi.

Henrik nhanh chóng mang thanh kiếm cổ tìm thấy cho các thầy cô xem và kể lại việc đã phát hiện nó như thế nào. Các giáo viên sau đó báo cáo vụ việc cho giới chức trách địa phương.

Thanh kiếm Viking khoảng 1.300 năm tuổi. Ảnh: Cultural Heritage of Inland/Facebook.

Các nhà khảo cổ học tiến hành kiểm tra, phân tích hiện vật và xác định rằng đó là thanh kiếm được chế tạo vào khoảng 1.300 năm trước. Vào thời điểm đó, người Viking vẫn cai trị khu vực này.

Thanh kiếm mà Henrik tìm thấy là loại vũ khí được gọi enegget (trong tiếng Na Uy) hay còn gọi kiếm một lưỡi. Các chuyên gia đang tiến hành những phân tích, kiểm tra chuyên sâu, bao gồm sử dụng tia X nhằm giải mã cách người xưa rèn thanh kiếm cũng như nó đã được sử dụng như thế nào.

Henrik cầm trên tay thanh kiếm bị hoen rỉ sau nhiều năm bị chôn vùi trong lòng đất. Ảnh: Avisen Hadeland/Facebook.

Vào cuối thế kỷ 8, người Viking bắt đầu các cuộc tấn công vào các quần đảo của Anh và lục địa châu Âu. Hầu hết các nhà sử học đều đồng ý rằng, cuộc cướp phá Lindisfarne năm 793 đánh dấu sự khởi đầu chính thức của Thời đại Viking. Trong cuộc tấn công khét tiếng này, lực lượng Viking hung hăng, hiếu chiến đã tấn công một tu viện ngoài khơi bờ biển nước Anh, tàn sát nhiều người và cướp bóc những của cải giá trị, đặc biệt là những báu vật linh thiêng.

Những kẻ tấn công người Viking có thể đã sử dụng những vũ khí bao gồm loại kiếm mà Henrik mới tìm thấy. Phân tích sâu hơn tại Bảo tàng Lịch sử Văn hóa ở Oslo, nơi thanh kiếm sẽ được lưu giữ tạm thời, có thể cung cấp thêm nhiều thông tin quý giá về loại vũ khí này.

Vài tuần trước khi Henrik tìm thấy thanh kiếm khoảng 1.300 năm tuổi, những người dò tìm kim loại ở phía Đông Na Uy đã tìm thấy kho báu tiền cổ Viking lớn nhất từng được phát hiện ở nước này.