Đi thực tế, bé trai 6 tuổi tình cờ đào được vũ khí cổ 1.300 tuổi

Trong chuyến đi thực tế tại trang trại gần Tingelstad, Na Uy, bé trai 6 tuổi tình cờ đào được thanh kiếm Viking khoảng 1.300 năm tuổi trên cánh đồng.

Tâm Anh (TH)

Chuyến đi thực tế do trường học tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua đã trở thành trải nghiệm khó quên của cậu bé Henrik Refsnes Mørtvedt, 6 tuổi. Khi tham quan một trang trại gần Tingelstad cùng các bạn trong lớp, Henrik phát hiện có thứ gì đó nhô ra khỏi mặt đất trên cánh đồng đã cày xới. Cậu bé cúi xuống, đào đất rồi kéo lên một thanh kim loại đã hoen rỉ. Đó thực chất là thanh kiếm khoảng 1.300 năm tuổi.

Henrik nhanh chóng mang thanh kiếm cổ tìm thấy cho các thầy cô xem và kể lại việc đã phát hiện nó như thế nào. Các giáo viên sau đó báo cáo vụ việc cho giới chức trách địa phương.

Thanh kiếm Viking khoảng 1.300 năm tuổi. Ảnh: Cultural Heritage of Inland/Facebook.

Các nhà khảo cổ học tiến hành kiểm tra, phân tích hiện vật và xác định rằng đó là thanh kiếm được chế tạo vào khoảng 1.300 năm trước. Vào thời điểm đó, người Viking vẫn cai trị khu vực này.

Thanh kiếm mà Henrik tìm thấy là loại vũ khí được gọi enegget (trong tiếng Na Uy) hay còn gọi kiếm một lưỡi. Các chuyên gia đang tiến hành những phân tích, kiểm tra chuyên sâu, bao gồm sử dụng tia X nhằm giải mã cách người xưa rèn thanh kiếm cũng như nó đã được sử dụng như thế nào.

Henrik cầm trên tay thanh kiếm bị hoen rỉ sau nhiều năm bị chôn vùi trong lòng đất. Ảnh: Avisen Hadeland/Facebook.

Vào cuối thế kỷ 8, người Viking bắt đầu các cuộc tấn công vào các quần đảo của Anh và lục địa châu Âu. Hầu hết các nhà sử học đều đồng ý rằng, cuộc cướp phá Lindisfarne năm 793 đánh dấu sự khởi đầu chính thức của Thời đại Viking. Trong cuộc tấn công khét tiếng này, lực lượng Viking hung hăng, hiếu chiến đã tấn công một tu viện ngoài khơi bờ biển nước Anh, tàn sát nhiều người và cướp bóc những của cải giá trị, đặc biệt là những báu vật linh thiêng.

Những kẻ tấn công người Viking có thể đã sử dụng những vũ khí bao gồm loại kiếm mà Henrik mới tìm thấy. Phân tích sâu hơn tại Bảo tàng Lịch sử Văn hóa ở Oslo, nơi thanh kiếm sẽ được lưu giữ tạm thời, có thể cung cấp thêm nhiều thông tin quý giá về loại vũ khí này.

Vài tuần trước khi Henrik tìm thấy thanh kiếm khoảng 1.300 năm tuổi, những người dò tìm kim loại ở phía Đông Na Uy đã tìm thấy kho báu tiền cổ Viking lớn nhất từng được phát hiện ở nước này.

Kho tri thức

Máy dò kim loại tìm thấy kho báu tiền cổ thời Viking lớn nhất ở Na Uy

Kho báu thời Viking gồm gần 3.000 đồng tiền cổ đã được phát hiện bằng máy dò kim loại. Đây là kho báu lớn nhất thuộc loại này từng được tìm thấy ở Na Uy.

Các nhà khảo cổ học ở Na Uy thông báo về việc tìm thấy một kho báu thời Viking gồm 2.970 đồng xu cổ bằng bạc được đúc tại Anh, Đức, Đan Mạch và Na Uy. Đây là kho báu tiền cổ thời Viking lớn nhất từng được tìm thấy ở Na Uy và các chuyên gia tiếp tục cuộc khai quật.

Theo thông báo của Cục Di sản Văn hóa Na Uy, 2 người sử dụng máy dò kim loại để săn kho báu đã tìm thấy 19 đồng xu cổ đầu tiên vào ngày 10/4 tại trang trại gần làng Rena ở phía Đông Na Uy. Họ đã báo cho các nhà khảo cổ học địa phương về phát hiện này. Ngay ngày hôm sau, giới khảo cổ đã bắt đầu cuộc khai quật.

Kho tri thức

Công trình minh chứng cho kỹ thuật quân sự đỉnh cao của người Viking

Ẩn dưới các cánh đồng ở Đan Mạch ngày nay, những thành lũy vòng tròn của người Viking là minh chứng ấn tượng cho kỹ thuật quân sự ở Bắc Âu thời Trung Cổ.

Được xây dựng với hình tròn gần như hoàn hảo. Các thành lũy vòng tròn Viking nổi tiếng vì thiết kế hình tròn cực kỳ chính xác. Tường thành được dựng thành vòng tròn đều đặn với đường kính từ khoảng 120 đến hơn 200 mét, cho thấy người Viking thời đó đã có kiến thức đáng kể về đo đạc và quy hoạch xây dựng. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với vua Harald Bluetooth. Phần lớn các thành lũy loại này được xây dựng vào cuối thế kỷ 10 dưới thời vua Harald Bluetooth của Đan Mạch. Công trình được cho là một phần trong nỗ lực củng cố quyền lực và kiểm soát quân sự của vị vua này trong giai đoạn ông thống nhất các vùng đất Bắc Âu. Ảnh: Pinterest.
Kho tri thức

Mộ Viking cổ xưa bất ngờ được phát hiện trên đảo Senja, Na Uy

Chuyên gia tìm thấy mộ hình thuyền từ thế kỷ 10, chứa thi thể phụ nữ, đồ trang sức tinh xảo và chú chó nhỏ, phản ánh đời sống thời Viking.

1.png
Ở Senja, một hòn đảo gồ ghề nhưng xinh đẹp ở phía bắc Na Uy, máy dò kim loại phát tín hiệu và các chuyên gia đến từ Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
2.png
Đó là một ngôi mộ hình thuyền có niên đại từ thời Viking, khoảng năm 900 đến 950 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

