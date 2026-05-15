Sự thật về việc Mỹ công bố các tài liệu mật về UFO

Gần đây, Lầu Năm Góc, theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 2 năm nay, đã chính thức công bố 162 tài liệu liên quan đến UFO được giải mật. Trong số đó, tài liệu gây chú ý nhất là Gemini 7, vốn đã được niêm phong hơn 60 năm.

Trong các sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng của chương trình Apollo, các phi hành gia đã chứng kiến ​​những hiện tượng kỳ lạ trong không gian. Toàn bộ dữ liệu, với những chi tiết chưa từng được công bố trước đây, đã khơi lại các cuộc thảo luận toàn cầu về những hiện tượng chưa được biết đến trong vũ trụ.

Ảnh: @Sohu.

Trong số các tài liệu được công bố lần này, lời kể của nhân chứng trong tài liệu Gemini 7 năm 1965 đặc biệt chi tiết. Vào ngày 5 tháng 12 năm đó, các phi hành gia NASA Frank Borman và Jim Lovell, trên tàu vũ trụ Apollo, đột nhiên báo cáo về một vật thể không xác định cạnh trung tâm điều khiển sứ mệnh. Borman đã nói rõ qua radio: "Chúng tôi có một vật thể lạ lúc 10 giờ". Khi các quan chức mặt đất hỏi liệu ông có nhìn thấy tên lửa đẩy của chính tàu vũ trụ lạ hay một hiện tượng tự nhiên đó không, ông đã trả lời dứt khoát: "Chúng tôi thấy có mảnh vỡ ở đây. Đây là lời kể của nhân chứng xác thực”.

Sau khi xác nhận rằng hai người đàn ông kia cũng nhìn thấy các động cơ đẩy, Borman mô tả thêm việc nhìn thấy một lượng lớn các hạt nhỏ li ti bay ngang qua cách tàu vũ trụ khoảng ba hoặc bốn dặm về phía bên trái. Do sự cố truyền tín hiệu vô tuyến, một số phần của bản ghi âm bị mờ, nhưng vẫn rõ ràng là ông ấy đã đề cập đến việc các hạt này nằm ở góc 90 độ so với "quỹ đạo của tàu vũ trụ Apollo" và đang hướng tới quỹ đạo cực. Hướng đi đã thay đổi sau đó.

Ảnh: @Sohu.

Phi hành gia Jim Lovell sau đó đã bổ sung thêm chi tiết cụ thể hơn, nói rằng ông có thể nhìn thấy các động cơ đẩy và ở vị trí 2 giờ phía trước tàu vũ trụ, một thiên thể lấp lánh dưới ánh mặt trời, bề mặt của nó được bao phủ bởi hàng nghìn tỷ hạt, từ từ xoay tròn trên nền đen của không gian.

Ngoài các dữ liệu từ Gemini 7, các tài liệu mật mới cũng công bố đầy đủ dữ liệu từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972. Chi tiết về hiện tượng kỳ lạ được quan sát thấy trong sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng. Vào thời điểm đó, phi hành gia Ronald Evans, trong một thao tác điều khiển tàu vũ trụ, đã nhận thấy một lượng lớn các hạt hoặc mảnh vụn rất sáng trôi nổi bên ngoài cửa sổ và ngay lập tức báo cáo điều này cho các đồng đội. Một phi hành gia khác, Harrison Schmidt, nói thêm: "Có rất nhiều ánh sáng rực rỡ trên cửa sổ của tôi - sáng rực, giống như pháo hoa ngày Quốc khánh 4 tháng 7, nhìn từ cửa sổ của Ron”.

Ảnh: @Sohu.

Cùng lúc đó, các bức ảnh chụp được trong sứ mệnh Apollo 17 cũng được công bố, cho thấy ba điểm sáng lơ lửng tạo thành hình tam giác phía trên bề mặt Mặt Trăng. Lầu Năm Góc cho biết trong một ghi chú kèm theo rằng, mặc dù bức ảnh này đã được các nhà thiên văn nghiệp dư chú ý và thảo luận trước đó, hiện vẫn chưa có sự đồng thuận về bản chất của những hiện tượng bất thường này.

Phân tích sơ bộ cho thấy các đặc điểm trong hình ảnh có thể do một vật thể vật lý nào đó trong khung cảnh gây ra. Ngoài ra, các tài liệu cũng bao gồm hình ảnh từ sứ mệnh Apollo 12 năm 1969, đã chụp được 5 điểm sáng không xác định gần bề mặt Mặt Trăng, làm phong phú thêm hồ sơ về các hiện tượng bất thường trong không gian.

Lầu Năm Góc tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng, họ đã thiết lập một trang web lưu trữ UFO chuyên dụng. Tất cả 162 tài liệu, video và hình ảnh đã được giải mật đều nằm ở đây, và công chúng có thể truy cập ngay lập tức mà không cần bất kỳ sự cho phép nào. Các quan chức nhấn mạnh rằng, trong khi các chính phủ Mỹ trước đây cố gắng giảm nhẹ hoặc ngăn cản sự chú ý của công chúng đối với các chủ đề như vậy, chính phủ mới của Mỹ kiên quyết theo đuổi sự minh bạch tối đa, cho phép công chúng tự đánh giá thông tin trong các tài liệu.

Được biết, Lầu Năm Góc đã và đang nỗ lực giải mật các tài liệu liên quan đến UFO trong nhiều năm, và Quốc hội đã thành lập một văn phòng chuyên trách vào năm 2022 để xử lý các tài liệu này. Nhiều tài liệu hơn sẽ được công bố theo từng đợt trong tương lai, liên tục đáp ứng nhu cầu khám phá vũ trụ chưa được biết đến của công chúng.