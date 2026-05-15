Liệu khí dung nhân tạo có thể biến sao Hỏa thành nơi sinh sống?

Các chuyên gia cho rằng, việc thả các hạt khí dung nhân tạo vào khí quyển sao Hỏa có thể làm thay đổi hiệu quả điều kiện khí hậu, bước đầu tiên hướng tới việc cải tạo sao Hỏa.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Cộng đồng khoa học đã tiến thêm một bước nữa trong tầm nhìn "biến sao Hỏa thành nơi sinh sống của con người". Trang Phys.org đưa tin rằng, theo nghiên cứu mới được công bố, các nhà khoa học đề xuất việc thả các hạt khí dung nhân tạo vào khí quyển sao Hỏa, điều này có thể làm thay đổi hiệu quả điều kiện khí hậu và trở thành chiến lược quan trọng để làm cho sao Hỏa phù hợp hơn cho hoạt động của con người trong tương lai.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, các hạt sol khí này có thể hấp thụ và giữ lại năng lượng nhiệt trong khí quyển sao Hỏa, làm tăng thêm hiệu ứng nhà kính và làm tăng nhiệt độ. Thông qua các mô phỏng mô hình khí hậu, nhóm nghiên cứu đã phân tích tác động của các hạt sol khí lên môi trường sao Hỏa nói chung, phát hiện ra rằng chúng không chỉ ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ, mà còn có những thay đổi liên quan đến sự lưu thông khí quyển và vận chuyển hơi nước, cho thấy công nghệ này có thể dẫn đến biến đổi khí hậu mang tính hệ thống hơn.

anh-chup-man-hinh-2026-05-14-103342.png
Ảnh: @Sohu.

Hơn nữa, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng, tác động của các hạt sol khí có thể kiểm soát được ở một mức độ nào đó. Khi các hạt sol khí tồn tại trong khí quyển, chúng có thể duy trì hiệu ứng làm nóng; khi quá trình bổ sung dừng lại, tác động của chúng sẽ dần suy yếu theo thời gian, cho thấy phương pháp điều tiết khí hậu này có thể được điều chỉnh và mang lại sự linh hoạt hơn cho các ứng dụng thực tiễn trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu tin rằng, trong số nhiều ý tưởng về việc cải tạo sao Hỏa, "làm ấm" là bước đầu tiên quan trọng nhất, và việc sử dụng các hạt sol khí dung để tăng cường hiệu ứng nhà kính có thể là một trong những phương pháp kỹ thuật cụ thể và khả thi hơn cả. Bằng cách tăng dần nhiệt độ bề mặt sao Hỏa, có thể tiếp tục thay đổi các điều kiện môi trường cục bộ, đặt nền móng cho các dự án cải tạo phức tạp hơn sau này.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn lý thuyết và mô phỏng, còn khá xa so với ứng dụng thực tiễn. Môi trường sao Hỏa khắc nghiệt, đặt ra nhiều thách thức như nhiệt độ thấp, bầu khí quyển mỏng và bức xạ mạnh; một công nghệ duy nhất không thể giải quyết toàn diện tất cả các vấn đề.

Nhìn chung, nghiên cứu này cung cấp một hướng đi cụ thể hơn, từng bước đưa ý tưởng "biến đổi sao Hỏa thành nơi sinh sống" từ viễn tưởng khoa học sang thảo luận khoa học. Nếu các công nghệ liên quan tiếp tục phát triển, nhân loại có thể có cơ hội dần dần thay đổi diện mạo của Hành Tinh Đỏ này, nhưng việc thực sự tạo ra một môi trường sống được sẽ đòi hỏi những nỗ lực lâu dài và đa chiều.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: "Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối". Nguồn video: @VTV24.
Kho tri thức

Khai quật tàn tích Hy Lạp cổ đại ở Libya, phát hiện hơn 100 bàn cờ độc đáo

Khi khai quật tại thành phố cổ Ptolemais, Libya, các nhà khảo cổ tìm thấy hơn 100 bàn cờ được khắc trực tiếp trên các công trình kiến trúc.

Các nhà khảo cổ đã có khám phá quan trọng khi khai quật tàn tích thành phố cổ Ptolemais ở vùng đất ngày nay là Libya. Họ đã tìm thấy hơn 100 bàn cờ được khắc trực tiếp trên các công trình kiến trúc cổ xưa tại Ptolemais.

Theo các nhà nghiên cứu, những bàn cờ trên có khả năng được sử dụng trong các trò chơi tương tự như cờ caro. Chúng có thể do những người chăn cừu sinh sống trong khu vực khắc lên các công trình kiến trúc sau khi triều đại Ptolemais sụp đổ vào thế kỷ thứ 7. Trong lúc chăn thả gia súc, họ đã chơi cờ. Do những bàn cờ được khắc vào đá nên chúng vẫn còn có thể nhìn thấy rõ cho đến ngày nay.

Kho tri thức

23 thiếu nữ bị trói trong lăng mộ cổ hé lộ sự thật kinh hoàng

Tại một lăng mộ cổ ở Hồ Bắc (Trung Quốc), người ta đã khai quật được hài cốt của 23 thiếu nữ bị trói, xương bị vặn vẹo và biến dạng, như thể họ đã phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng.

Khi bước vào phòng mộ, các chuyên gia đã phát hiện ra một loạt hiện vật thời Chiến Quốc lộng lẫy: đồ dùng nghi lễ, nhạc cụ, đồ dùng bằng gỗ sơn mài, đồ vật bằng vàng và ngọc, vũ khí, phụ kiện xe ngựa và hơn 15.000 thẻ tre. Riêng đồ đồng đã có tới 6.239 hiện vật.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là việc phát hiện ra một bộ sưu tập chuông hoàn chỉnh của Hầu tước Yi Zeng, gồm tổng cộng 65 chiếc. Tay nghề tinh xảo và quy mô tráng lệ của chúng thật khó tin rằng những báu vật nghệ thuật như vậy lại có thể được tạo ra cách đây hơn hai nghìn năm.

Kho tri thức

Một nhát cuốc làm lộ mộ cổ, bên trong có 'quan tài rồng' gây kinh ngạc

Một chiếc quan tài hình rồng được khai quật ở Quảng Tây (Trung Quốc), khiến các nhà khảo cổ học vô cùng kinh ngạc.

Một người nông dân ở làng Guangyuan, Quảng Tây (Trung Quốc) làm việc trên cánh đồng, lúc vung cuốc vô tình va phải một vật cứng trên mặt đất, tạo ra tiếng vang chói tai. Ban đầu, người nông dân nghĩ rằng mình đã đào được một tảng đá lớn và định dọn nó đi để tiếp tục canh tác. Nhưng ông không ngờ rằng, chỉ một nhát cuốc đó lại dẫn đến một khám phá khảo cổ học quan trọng, đó không phải hòn đá bình thường, mà là một phiến đá cẩm thạch.

anh-chup-man-hinh-2026-05-10-072007.png
Ảnh: @Sohu.
Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.